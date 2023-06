Casal viraliza após comemorar divórcio: 'Livre do mal da minha vida'

Bárbara Benjamin e Iury Maia, ambos naturais do Ceará, tornaram-se o centro das atenções nas redes sociais depois de protagonizarem um vídeo engraçado como recém-divorciados. O ex-casal recebeu o documento oficial de divórcio na última segunda-feira (26) e, mesmo cinco anos após o término, Iury brincou com a situação de forma espontânea, resultando na viralização das imagens.

"Nossa! Depois de quantos anos? Cinco anos divorciado? Pois é, depois de cinco anos divorciado, saiu o certificado oficial de divórcio. Então, finalmente estou livre do mal da minha vida. Estou livre", declarou ele nas imagens que se tornaram viral.

O tom bem humorado tem uma história bem resolvida por trás. Iury e Bárbara começaram a namorar em 2012, casaram-se em 2014 e decidiram se separar em 2018, quatro anos após a união, devido a desgastes naturais. A assinatura do divórcio só ocorreu em 14 de junho de 2021, e agora eles têm o documento que oficializa a separação.

"O motivo foi que seguimos com nossas vidas em 2018 e mantemos uma boa convivência como amigos. No entanto, os bancos estavam solicitando a atualização dos nossos documentos de identificação. No meu caso, a foto era de quando eu era mais jovem, e para tirar uma nova foto, eu precisava da certidão, que nunca tínhamos ido buscar", explicou o fotógrafo.

Enquanto isso, Bárbara relembra a sensação ao buscar o documento que aguardavam, até então, por razões mais burocráticas. "A certidão foi sendo deixada de lado porque não tínhamos necessidade dela. Mas agora, decidi atualizar meus documentos, que estavam muito antigos, e ele também precisava, então mandei buscá-la no cartório. Rimos, nos divertimos com o nosso divórcio. Foi bom se sentir livre", enfatizou.

Sucesso nas redes sociais

Segundo Iury, tudo aconteceu de forma muito natural e fazia parte de uma brincadeira interna entre os ex-companheiros. No entanto, eles não esperavam que os usuários das redes sociais compartilhassem as imagens com tanto entusiasmo, resultando em centenas de compartilhamentos.

"Eu nem sabia que teria toda essa repercussão, mas fiquei feliz porque eu trabalho com mídia, sou fotógrafo, então é até legal, já que também faz parte do meu trabalho, né?", disse ele, divertindo-se com a história.

Por sua vez, Bárbara sentiu-se um pouco envergonhada, mas reforça a ideia que eles levam para a vida. "Eu achei engraçado, mas também fiquei com muita vergonha. Vi pessoas dizendo coisas negativas, mas, na verdade, prefiro que continuemos amigos. Por que eu teria inimizade com alguém que me ajuda a criar uma criança? Quero que sejamos parceiros. O Iury sempre vem à minha casa, no início era para que nosso filho não enfrentasse grandes mudanças na rotina que tínhamos quando éramos casados, mas depois tornou-se algo natural", explicou ela.

Como pais de Luis Henrique, de sete anos, eles vivem de maneira tranquila e mantêm laços familiares além de serem apenas pai e mãe. "Eu amo a mãe dele, ela é maravilhosa, e nossa relação é ainda melhor. Sou louco, apaixonado, faço tudo por ela", acrescenta.

No final, ele reitera que os dois continuam sendo pais dedicados, e a amizade ajuda na criação diária. "Optamos por ter essa boa relação em prol do nosso filho, para termos paz. Muitas pessoas se separam e acabam em um relacionamento ruim, mas não nós. Estamos muito melhores como amigos hoje do que éramos como marido e mulher", conclui.