Hakimi, jogador do PSG acusado de estupro, pode deixar ex-mulher ‘sem nada’ no processo de divórcio

Parece que a divisão de bens após o divórcio não vai acontecer bem como a modelo espanhola Hiba Abouk esperava. Em processo de separação do ex-marido, o lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, a modelo descobriu que a maior parte dos bens do jogador estão no nome da mãe dele, Saida Mouh.

Abouk decidiu pedir o divórcio após uma abertura de investigação contra Hakimi por estupro, após pedir a metade dos bens, a modelo descobriu que o jogador, que é um dos mais bem pagos do PSG, não tem muita coisa em seu nome. O fato, pode inviabilizar a partilha que a modelo deseja.



Hakimi foi indiciado por estupro pela promotoria francesa, após uma jovem de 24 anos afirmar ter sido abusada pelo jogador na própria casa no subúrbio de Paris. O jogador não pode entrar em contato com a possível vítima, mas está em liberdade, podendo deixar a França.