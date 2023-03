Hakimi, acusado de estupro, é convocado pelo Marrocos para amistoso contra o Brasil

Apontado como melhor lateral-direito do mundo, Hakimi foi convocado pelo Marrocos para defender o time nos amistosos contra Brasil e Peru, que acontecem nos dias 25 e 28 de março. A convocação do jogador na lista da seleção chamou atenção, tendo em vista que Achraf Hakimi foi acusado de estupro em fevereiro deste ano.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", o marroquino foi indiciado por uma jovem de 24 anos, que diz ter sido abusada na própria casa no subúrbio de Paris. Até o momento, Hakimi está proibido de entrar em contato com a jovem, mas tem liberdade para sair da França.

Até o momento, Hakimi está proibido de entrar em contato com a jovem, mas tem liberdade para deixar a França. O técnico do time, Walid Regragui, disse estar apoiado o defensor do Paris Saint-Germain e, em sua visão, entrar em campo pode melhorar o astral do jogador.

“Estamos com ele. Existe a presunção de inocência. Até prova em contrário, nós e todos os marroquinos apoiamos Achraf”, disse o técnico.

Hakimi já havia jogado fora da França na semana passada, durante a partida entre PSG e Bayern, nas oitavas da Champions League. No dia 25 de março, a seleção marroquina recebe o Brasil em Tânger, para o primeiro amistoso.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)