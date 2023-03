Amistoso entre Brasil e Marrocos foi solicitado pela seleção africana, diz colunista

A Seleção Brasileira de futebol irá enfrentar a equipe do Marrocos em um amistoso no próximo dia 25. Segundo informações do colunista Renato Mattos, em seu programa De Primeira no canal UOL Esporte no Youtube, a Federação Marroquina de Futebol solicitou o confronto após a campanha histórica da equipe na última Copa do Mundo, realizada no Catar, em 2022.

O pedido foi feito à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) logo após o mundial e as negociações foram intermediadas por Juninho Paulista, na época coordenador da Seleção, durante o torneio.

A partida será a única do Brasil dentre as duas possíveis durante a data Fifa, enquanto os marroquinos enfrentarão o Peru três dias depois.