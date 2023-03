Mulher revela que marido fingiu a própria morte para fugir com amante

Anessa Rossi viralizou no TikTok quando contou em uma publicação na plataforma que seu marido fingiu a própria morte para fugir com a amante. Nas imagens, ela mostra conversas com a família sobre os preparativos para o velório, que chegou a ser marcado.

VEJA MAIS

Segundo a mulher, que mora da Califórnia (EUA) e trabalha com entretenimento adulto, a história aconteceu em janeiro deste ano. Ela recebeu uma ligação da polícia informando que haviam encontrado o corpo do marido dela. Entretanto, meses depois, ela descobriu por e-mail que o marido estava vivo e morando no México com a amante.

Vale ressaltar que, na época, Anessa e o marido estavam em processo de divórcio e a família dele recomendou que ela não fosse ao funeral, por ser traumático. A mulher enfatizou que a história é verdadeira e pediu ao marido para encerrar o processo de divórcio. O vídeo já acumulou mais de 13 milhões de visualizações na rede social. Assista (em inglês):