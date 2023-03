Ex de Luís Fabiano expõe mais uma traição do ex-jogador do São Paulo

A advogada Juliana Paradela, de 41 anos, voltou à internet nesta quarta-feira (22) para expor mais uma traição de Luís Fabiano, de 42, seu ex-marido e ex-jogador do São Paulo. No início do mês, Paradela havia usado suas redes sociais para anunciar o fim do casamento com o ex-futebolista após ele ter engravidado uma amante enquanto casado.

Juliana publicou no seu perfil do Instagram o comentário de uma mulher, de prenome Erika, em que ela admite ter sido amante do ex-jogador. “Ju… Mulher que não transa será traída mesmo. Eu saí algum tempo com ele, e sei como seu casamento é de aparência” escreveu.

Legenda (Reprodução/Instagram: @juhhparadela)

Erika disse que se quisesse ter filhos com Luís ela teria, mas que, na época, a ideia de ser mãe não estava nos seus planos. “Só não engravidei porque filhos não estavam nos meus planos naquele tempo”.

Ela ainda orienta que Juliana não coloque os filhos na contra o pai, já que, segundo ela, a advogada também foi culpada pela traição. “Siga seu caminho e deixe ele seguir o dele. Não coloque os filhos contra ele. Você teve sua participação de culpa. Mulher que não bimba leva chifre, assim como homem também”, disse.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)