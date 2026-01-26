Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

'Cão Orelha': quem era o cachorro que morreu após ser agredido por quatro adolescentes

O animal era um cão comunitário querido pelos moradores de uma região de Florianópolis (SC)

Victoria Rodrigues
fonte

O cão Orelha deixou um legado na comunidade pelo seu jeito dócil e amável com os moradores. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O cão Orelha, como era conhecido em sua comunidade, morreu após ser agredido por quatro jovens na Praia Brava, que fica localizada em Florianópolis, em Santa Catarina. O animal comunitário foi encontrado nesta quinta-feira (15) por alguns moradores enquanto agonizava sozinho, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi submetido à eutanásia em uma clínica veterinária.

Após a morte do cão Orelha, o caso repercutiu pelas redes sociais em razão da crueldade cometida pelos jovens e até a cantora Ana Castela chegou a publicar que os criminosos “vão pagar pelo que fizeram”. Mas o que muitos que conhecem a história talvez ainda não saibam é que o animal era muito querido pelos moradores e deixou um legado pelo seu jeito dócil e amável.

VEJA MAIS

image 'Cão Orelha': polícia cumpre mandados contra investigados por morte de cachorro em SC

image Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado de ponte no Rio Itacaiúnas, em Marabá
Cão caiu no rio dentro de uma caixa, nadou até a margem e foi resgatado por agentes municipais durante fiscalização de rotina; caso será investigado

image Cachorro é resgatado após ser vítima de maus-tratos no conjunto Parklândia, em Belém
De acordo com as informações divulgadas pelas instituições envolvidas no resgate, o agressor não foi preso no momento da ação porque o crime não ocorreu em situação de flagrante

A história e o legado do Cão Orelha

A região da Praia Brava onde vivia o cão Orelha, de 10 anos, conta com três casinhas destinadas aos animais comunitários e, por isso, o pet convivia diariamente com moradores e com outros cães do bairro. Aos poucos, ele foi conquistando o coração das pessoas que transitavam pelo local, como da própria médica veterinária Fernanda Oliveira que sempre atendia o cão comunitário.

“Cada vez que alguém falava com ele em tom mais fino ou fazia menção de fazer carinho, ele abaixava as orelhas, abanava o rabo e ia se deitando até ganhar carinho na barriga. Ele era muito amado. Até os turistas já o conheciam. Um cachorrinho de 10 anos… que mal faria a alguém?”, questionou a profissional Fernanda Oliveira em entrevista ao portal G1.

A Associação de Moradores da Praia Brava divulgou neste sábado (17) uma nota oficial sobre o falecimento do cão Orelha. “Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado de forma espontânea por pessoas da comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém afetivo, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que ali vivem”, escreveu.

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos quatro suspeitos de terem realizado as agressões contra o cão comunitário. De acordo com o delegado-geral do caso, dois deles estão em Florianópolis e já estão sendo alvos da operação, mas os demais estão nos Estados Unidos realizando uma viagem que estava “pré-programada".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maus tratos

animal

cão orelha

comunidade

história
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIOLÊNCIA

Estudos mostram que mais armas aumentam violência contra a mulher, diz Defensoria

Levantamento aponta que o Brasil é o 5° País que mais mata no mundo

20.01.19 18h59

Brasil

Reitores cobram que Weintraub prove existirem 'plantações de maconha' em universidades

Declarações que motivaram a ação foram feitas por ministro em entrevista

27.01.26 1h03

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

EDUCAÇÃO

Prouni 2026: confira data de inscrição, prazos e passo a passo de como participar

O Programa Universidade para Todos utiliza o desempenho no Enem 2025 como principal critério de seleção para a concessão de bolsas de estudo

20.01.26 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda