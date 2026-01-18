Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado de ponte no Rio Itacaiúnas, em Marabá

Um filhote de cachorro foi resgatado após ter sido jogado de uma ponte em Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na sexta-feira (16/1), no Rio Itacaiúnas, e foi presenciado por uma equipe da prefeitura que realizava fiscalização de rotina em um barco. O momento do resgate foi registrado em vídeo por um dos ocupantes da embarcação.

De acordo com as informações repassadas, agentes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente navegavam pelo rio quando viram uma caixa de papelão ser arremessada da ponte Ana Miranda. Em seguida, perceberam que dentro da caixa havia um filhote de cachorro, que caiu na água e começou a nadar.

O barco da equipe estava a certa distância no momento do ocorrido. Enquanto os agentes se aproximavam, o animal conseguiu nadar até a margem do rio, onde foi resgatado. As imagens gravadas mostram o momento em que uma das integrantes da equipe pega o filhote com cuidado e o coloca na embarcação. Já no barco, o cão recebe carinho e, pouco depois, se sacode para retirar o excesso de água.

O filhote sobreviveu à queda e, segundo as autoridades municipais, foi identificado como da raça boiadeiro australiano. Após o resgate, ele foi encaminhado ao hospital veterinário de uma faculdade particular de Marabá, onde passou a receber atendimento especializado.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um veterinário que já havia atendido o animal anteriormente o reconheceu. O profissional teria informado ao tutor que o filhote precisaria passar por uma cirurgia, embora o motivo do procedimento não tenha sido detalhado. Durante o fim de semana, o cachorro seguia sob cuidados veterinários.

A Guarda Municipal realizou buscas na região para tentar identificar quem teria jogado o animal da ponte, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso será investigado como maus-tratos a animais, e ninguém foi preso.