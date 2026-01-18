Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado de ponte no Rio Itacaiúnas, em Marabá

Cão caiu no rio dentro de uma caixa, nadou até a margem e foi resgatado por agentes municipais durante fiscalização de rotina; caso será investigado

Da Redação
fonte

Filhote de cachorro é resgatado em Marabá (Foto: Secretaria de Meio Ambiente de Marabá)

Um filhote de cachorro foi resgatado após ter sido jogado de uma ponte em Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na sexta-feira (16/1), no Rio Itacaiúnas, e foi presenciado por uma equipe da prefeitura que realizava fiscalização de rotina em um barco. O momento do resgate foi registrado em vídeo por um dos ocupantes da embarcação.

De acordo com as informações repassadas, agentes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente navegavam pelo rio quando viram uma caixa de papelão ser arremessada da ponte Ana Miranda. Em seguida, perceberam que dentro da caixa havia um filhote de cachorro, que caiu na água e começou a nadar.

O barco da equipe estava a certa distância no momento do ocorrido. Enquanto os agentes se aproximavam, o animal conseguiu nadar até a margem do rio, onde foi resgatado. As imagens gravadas mostram o momento em que uma das integrantes da equipe pega o filhote com cuidado e o coloca na embarcação. Já no barco, o cão recebe carinho e, pouco depois, se sacode para retirar o excesso de água.

O filhote sobreviveu à queda e, segundo as autoridades municipais, foi identificado como da raça boiadeiro australiano. Após o resgate, ele foi encaminhado ao hospital veterinário de uma faculdade particular de Marabá, onde passou a receber atendimento especializado.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um veterinário que já havia atendido o animal anteriormente o reconheceu. O profissional teria informado ao tutor que o filhote precisaria passar por uma cirurgia, embora o motivo do procedimento não tenha sido detalhado. Durante o fim de semana, o cachorro seguia sob cuidados veterinários.

A Guarda Municipal realizou buscas na região para tentar identificar quem teria jogado o animal da ponte, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso será investigado como maus-tratos a animais, e ninguém foi preso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

filhote de cachorro é resgatado

marabá

maus-tratos de animais
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

SEGURANÇA PÚBLICA

Estado demorou a reconhecer força do crime organizado, avalia promotora paraense

Para Ana Maria Magalhães, presidente da Ampep, facções na Amazônia possuem hierarquia e domínio territorial que desafiam a soberania estatal

17.01.26 16h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

18.01.26 9h12

MAUS-TRATOS

Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado de ponte no Rio Itacaiúnas, em Marabá

Cão caiu no rio dentro de uma caixa, nadou até a margem e foi resgatado por agentes municipais durante fiscalização de rotina; caso será investigado

18.01.26 11h11

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

Inovação

Pesquisa inédita com genoma protege espécies de peixes da Amazônia

Conjuntos de DNA foram decifrados por estudo inédito feito pela UFPA

18.01.26 12h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda