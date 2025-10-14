Capa Jornal Amazônia
Café com larvas e barata: técnico mostra insetos em máquina; veja vídeo

O profissional mostrou como uma cafeteira pode ficar caso não seja higienizada da maneira correta

Lívia Ximenes
fonte

Cafeteiras devem ser higienizadas com água após cada uso para evitar acúmulo de sujeiras (Reprodução / TikTok)

Cafeteiras são itens comuns no dia a dia do brasileiro. Devido ao constante uso, as máquinas devem ser higienizadas corretamente, pois, caso contrário, podem acumular sujeiras. Entre os resíduos, larvas, baratas e formigas são alguns dos encontrados, como mostra o técnico Lázaro Sousa, de São Paulo.

Em vídeo compartilhado no TikTok, o profissional mostra como uma cafeteira de cápsulas ficou com dois meses de uso e sem manutenção. Lázaro orienta que a máquina deve ser lavada com água após cada uso, evitando o acúmulo, especialmente se as cápsulas são com café ou outras bebidas adoçadas.

