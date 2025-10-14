Café com larvas e barata: técnico mostra insetos em máquina; veja vídeo
O profissional mostrou como uma cafeteira pode ficar caso não seja higienizada da maneira correta
Cafeteiras são itens comuns no dia a dia do brasileiro. Devido ao constante uso, as máquinas devem ser higienizadas corretamente, pois, caso contrário, podem acumular sujeiras. Entre os resíduos, larvas, baratas e formigas são alguns dos encontrados, como mostra o técnico Lázaro Sousa, de São Paulo.
VEJA MAIS
Em vídeo compartilhado no TikTok, o profissional mostra como uma cafeteira de cápsulas ficou com dois meses de uso e sem manutenção. Lázaro orienta que a máquina deve ser lavada com água após cada uso, evitando o acúmulo, especialmente se as cápsulas são com café ou outras bebidas adoçadas.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA