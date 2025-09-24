Café com vidro, suplementos e mais produtos têm venda proibida pela Anvisa; veja a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e recolhimento de diversos produtos que podem representar riscos à saúde pública. As medidas, divulgadas nesta terça-feira (23), afetam um café, suplementos alimentares e outros itens, com problemas que vão desde a presença de fragmentos de vidro a falhas graves na fabricação.

Café com vidro proibido

A Anvisa proibiu a venda e apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extraforte e tradicional da marca Câmara. A decisão foi motivada por um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro, que encontrou "fragmentos de corpo estranho, semelhantes a vidro" no lote de número 160229 do produto.

Além do risco de contaminação, a agência sanitária informou que as empresas indicadas como fabricantes na embalagem não são regulares e a origem do café é desconhecida.

Suplementos com problemas de fabricação

Outra medida de destaque da Anvisa foi a suspensão da fabricação e recolhimento de todos os alimentos, incluindo suplementos alimentares, da empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. A decisão, tomada após uma inspeção sanitária, revelou "falhas graves nas boas práticas de fabricação", como:

Falta de responsável técnico habilitado;

Irregularidades no controle de qualidade e segurança da água;

Ausência de rastreabilidade de produtos e matérias-primas;

Falhas no controle de alergênicos;

Ausência de registros das operações de produção.

Proibição de whey protein

A agência também determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus. A proibição, que abrange a comercialização, distribuição e uso do produto, ocorreu após a empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., que é a verdadeira responsável pela marca, informar que a fabricação foi interrompida desde o início de 2024.

A Unlimited ainda destacou que não possui qualquer relação com a Nutrimix A. Suplementos SLU, empresa que aparece como fabricante em algumas embalagens do produto que ainda estão no mercado.

Riscos e como denunciar

A Anvisa reforça que produtos irregulares não possuem garantia de qualidade e podem representar sérios riscos à saúde dos consumidores. Caso você encontre algum desses produtos ou suspeite de irregularidades, pode denunciar à agência através da Ouvidoria ou da Central de Atendimento (0800 642 9782).

