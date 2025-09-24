Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Café com vidro, suplementos e mais produtos têm venda proibida pela Anvisa; veja a lista

Agência sanitária suspende venda de café com fragmentos de vidro e suplementos por problemas de fabricação; confira a lista completa e o como denunciar

Riulen Ropan
fonte

A Anvisa reforça que produtos irregulares não possuem garantia de qualidade e podem representar sérios riscos à saúde dos consumidores. (Reprodução / Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e recolhimento de diversos produtos que podem representar riscos à saúde pública. As medidas, divulgadas nesta terça-feira (23), afetam um café, suplementos alimentares e outros itens, com problemas que vão desde a presença de fragmentos de vidro a falhas graves na fabricação.

Café com vidro proibido

A Anvisa proibiu a venda e apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extraforte e tradicional da marca Câmara. A decisão foi motivada por um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro, que encontrou "fragmentos de corpo estranho, semelhantes a vidro" no lote de número 160229 do produto.

Além do risco de contaminação, a agência sanitária informou que as empresas indicadas como fabricantes na embalagem não são regulares e a origem do café é desconhecida.

VEJA MAIS

image Anvisa suspende venda de suplementos irregulares em operação; confira as marcas
Produtos como whey, creatina, chá verde e cúrcuma foram apreendidos em fiscalização por falta de registro e falsificação de rótulos.

image Anvisa proíbe mais de 30 suplementos por 'condições insalubres' de produção; confira a lista

image Anéis para medir glicose são proibidos pela Anvisa
Produtos não têm eficácia comprovada e podem trazer riscos à saúde, alerta agência

Suplementos com problemas de fabricação

Outra medida de destaque da Anvisa foi a suspensão da fabricação e recolhimento de todos os alimentos, incluindo suplementos alimentares, da empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. A decisão, tomada após uma inspeção sanitária, revelou "falhas graves nas boas práticas de fabricação", como:

  • Falta de responsável técnico habilitado;
  • Irregularidades no controle de qualidade e segurança da água;
  • Ausência de rastreabilidade de produtos e matérias-primas;
  • Falhas no controle de alergênicos;
  • Ausência de registros das operações de produção.

Proibição de whey protein

A agência também determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus. A proibição, que abrange a comercialização, distribuição e uso do produto, ocorreu após a empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., que é a verdadeira responsável pela marca, informar que a fabricação foi interrompida desde o início de 2024.

A Unlimited ainda destacou que não possui qualquer relação com a Nutrimix A. Suplementos SLU, empresa que aparece como fabricante em algumas embalagens do produto que ainda estão no mercado.

Riscos e como denunciar

A Anvisa reforça que produtos irregulares não possuem garantia de qualidade e podem representar sérios riscos à saúde dos consumidores. Caso você encontre algum desses produtos ou suspeite de irregularidades, pode denunciar à agência através da Ouvidoria ou da Central de Atendimento (0800 642 9782).

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANVISA

anvisa proíbe venda de café

CAFÉ

suplementos alimentares
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda