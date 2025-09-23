Capa Jornal Amazônia
Anvisa suspende venda de suplementos irregulares em operação; confira as marcas

Produtos como whey, creatina, chá verde e cúrcuma foram apreendidos em fiscalização por falta de registro e falsificação de rótulos.

Redação O Liberal
fonte

Whey protein adulterado pode provocar problemas de saúde (Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização, uso e divulgação de suplementos alimentares de diferentes marcas. Entre os produtos proibidos estão whey protein, creatina, chá verde e cápsulas de cúrcuma, considerados irregulares por apresentarem indícios de falsificação e produção clandestina.

Durante a operação realizada em Americana, interior de São Paulo, fiscais recolheram lotes de creatina e whey das marcas Creatine Powder 100% Pure (1kg), Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (900g) e Nitro Way 3W (1,8kg). Segundo a Anvisa, os rótulos exibiam informações falsas de empresas que não correspondiam aos responsáveis pela fabricação, configurando crime de falsificação.

Além disso, a ação também retirou do mercado cápsulas de Cúrcuma 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática, fabricados pela empresa Verde Flora Produtos Naturais Ltda.. De acordo com a agência, esses itens estavam sendo anunciados e vendidos sem os registros obrigatórios para a categoria de suplementos alimentares.

Produtos sem registro e operação anterior

Em comunicado, a Anvisa destacou que os suplementos apreendidos eram comercializados sem registro, notificação ou cadastro oficial. A irregularidade já havia sido identificada em agosto, quando uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária de Itapemirim, no Espírito Santo, interditou um galpão da mesma empresa, usado para a produção clandestina.

