Anéis para medir glicose são proibidos pela Anvisa

Estadão Conteúdo

Uma medida publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira, 2, proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de anéis que prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e de atividade cardíaca sem a necessidade de picadas de agulha para retirar o sangue.

De acordo com o endocrinologista Marcio Krakauer, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), não é preciso usar agulha para medir a oxigenação e o batimento cardíaco. Mas, para a medição de glicose, o equipamento é necessário, já que a análise depende do sangue ou do interstício (um líquido que fica abaixo da pele).

A Anvisa destaca que os produtos não têm nenhuma eficácia comprovada nem registro sanitário. De acordo com a agência, produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança ou eficácia e podem representar sérios riscos à saúde. Por isso, não devem ser utilizados.

Em concordância, a SBD orienta que as pessoas com diabetes evitem esses produtos e façam seus exames de forma tradicional. "Em caso de dúvidas, fale com seu médico. Muitos riscos estão envolvidos quando ocorre uma discrepância na medição da glicose", orienta Krakauer.

Os itens, segundo a Anvisa, estão sendo anunciados e colocados à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais. Os anúncios ainda utilizam imagens de personalidades famosas para enganar os consumidores. Produtos irregulares podem ser denunciados pela ouvidoria da agência ou pela Central de Atendimento, no 0800 642 9782.

Veja lista de produtos proibidos:

. Anel para Acupressão Glucomax (todos) . Glicomax (todos) . Glucomax (todos) . Glucomax Pro (todos)

Variedades
