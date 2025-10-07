Capa Jornal Amazônia
Baratas em casa? Descubra truque simples que afasta os insetos sem veneno nem inseticida

Solução natural, barata e fácil de aplicar promete manter baratas longe da sua casa sem prejudicar a saúde ou o meio ambiente

Gabrielle Borges
fonte

Truque tem sido usado por muitas donas de casa e funciona como uma alternativa natural aos produtos químicos vendidos no mercado. (Freepik)

Se você está cansado de encontrar baratas em casa e não quer usar venenos ou inseticidas, existe um truque caseiro simples, eficaz e 100% natural que pode ajudar. Com ingredientes que você provavelmente já tem na cozinha, é possível afastar as baratas de forma segura, sem cheiro forte e sem riscos para crianças ou animais de estimação.

A mistura leva apenas dois ingredientes: folhas de louro e bicarbonato de sódio. O louro possui um cheiro que é extremamente incômodo para as baratas, funcionando como um repelente natural. Já o bicarbonato ajuda a manter os ambientes secos e menos atrativos para esses insetos, além de reforçar o efeito do louro.

Como preparar o repelente natural contra baratas:

  • Pegue algumas folhas de louro secas e esmague até virar pó (ou use trituradas);
  • Misture com duas colheres de bicarbonato de sódio;
  • Espalhe a mistura nos cantos da casa, especialmente em locais escuros e úmidos, como atrás da geladeira, perto do ralo, embaixo da pia e nos armários.

Esse truque tem sido usado por muitas donas de casa e funciona como uma alternativa natural aos produtos químicos vendidos no mercado. Além de ser barato, ajuda a manter o ambiente mais saudável, principalmente para quem sofre de alergias ou tem crianças pequenas em casa.

Para potencializar o efeito, mantenha a casa sempre limpa e sem restos de comida expostos. Baratas são atraídas por migalhas, gordura e lixo acumulado. A combinação de higiene com esse truque natural aumenta as chances de afastar esses visitantes indesejados de vez.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

