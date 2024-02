Baratas: Veja o que atrai e quais as doenças provocadas por esse inseto

A maioria das pessoas sente aversão e até mesmo pânico quando está diante de uma barata. O que leva a essas reações, provavelmente, é o fato da barata ser um inseto com hábitos nada higiênicos. Esses insetos são conhecidos por sua capacidade de adaptação e resistência, sendo encontradas em diversos ambientes ao redor do mundo. Conheça mais sobre as habilidades, o que as atrai e quais doenças as baratas podem provocar nos humanos:

O que atrai as baratas?

Por terem a habilidade de sobreviver meses sem alimento, as baratas buscam oportunidades para se alimentar de qualquer substância com valor nutricional. Além do açúcar, produtos como farinha, carne e queijo também despertam interesse nesses insetos. Alimentos com composição com cheiros intensos são considerados igualmente atraentes.

Além de alimentos, as baratas também são atraídas por objetos e produtos que podem conter vestígios de pele humana, como livros, papelão, cola, couro, fios de cabelo, unhas, pedaços de papel e até mesmo roupas de nylon. O sistema digestivo complexo desses animais, também permite eles que se alimentem de itens não comestíveis.

Quantas espécies de baratas exitem no mundo?

Existem mais de 4,6 mil espécies de baratas catalogadas no mundo, sendo que apenas 30 delas estão associadas a hábitos humanos e áreas urbanizadas. Esses insetos apresentam uma notável longevidade em comparação com outros, podendo viver até 3 anos, dependendo do sexo e da espécie.

Quais são as doenças causadas por baratas?

As baratas são conhecidas por serem portadoras de bactérias e agentes patogênicos que podem causar doenças em humanos. Elas podem contaminar alimentos e utensílios domésticos ao se locomoverem por áreas sujas e, dessa forma, transmitir microrganismos prejudiciais. Algumas das doenças associadas às baratas incluem:

- Tuberculose;

- Hepatite A;

- Meningite;

- Pneumonia;

- Salmonela;

- Diarreia;

- Alergias e Asma.

Barata morde? O que acontece se a barata me morder?

Esses insetos preferem fugir e se esconder de humanos, mas também podem morder. A força da mordida da barata chega a 50 vezes seu peso corporal, pode doer e causar infecções.

Barata tem cheiro?

Sim, as baratas tem cheiros, mas nem todo mundo pode sentir. Quem consegue sentir o cheiro das baratas, tem um gene que pode detectar a trimetilamina, presente nas moléculas das baratas. Essa é a mesma substância presente no cheiro de carne estragada e de peixe em decomposição.

Quais as habilidades das baratas?

Uma pesquisa comprovou que as baratas possuem a capacidade de se orientar não apenas pelo cheiro, mas também pelos campos magnéticos. Além disso, as baratas também são sensíveis a ondas de rádio, que as deixam desorientadas.

Como detectar as baratas?

É importante manter a vigilância em locais sujos e desabitados por algum tempo, especialmente onde há acúmulo de pequenas e finas bolotas. Essas formações podem ser ovos ou fezes, liberando um cheiro desagradável semelhante a mofo.