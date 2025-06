Você sabia que os mosquitos têm horário para atacar? Descubra como proteger a sua casa

Os mosquitos, além de causarem coceira e vermelhidão pelas suas picadas, também são responsáveis por transmitir doenças perigosas aos humanos, como dengue, febre amarela, Zika Vírus e Chikungunya. Por esse motivo é necessário conhecer alguns hábitos desses insetos para evitar o seu aparecimento frequente e proteger a família dos riscos de transmissão dessas doenças.

Em quais horários os insetos atacam?

Em entrevista para a Revista Crescer da Globo a professora de Ciências Biológicas, Cecília Kosmann, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM/SP), revelou que os mosquitos costumam aparecer mais no início da manhã e no início da noite. “Isso acontece porque a temperatura é mais amena, mas não muito baixa. Se estiver extremamente quente, ele fica em locais mais sombreados e frescos”, explicou a especialista.

Já os pernilongos comuns, chamados de “Culex”, costumam agir mais durante a noite quando todos estão dormindo. Então, se você em algum momento já acordou cheio de pintinhas vermelhas, provavelmente foram os Culex.

Mitos e verdades sobre insetos:

Lâmpadas acesas atraem insetos

Mito! Depende da espécie dos insetos, mas de qualquer modo, como não é possível ficar com as luzes apagadas em casa a maior parte do tempo, não é viável que se procure ficar no escuro apenas em razão disso. “Isso não influencia a atividade do pernilongo comum, que já tem hábitos noturnos”, disse Cecília.

Roupas escuras atraem mosquitos

Verdade! As roupas também podem funcionar como uma barreira física que impede que os insetos se aproximem de você, por isso procure utilizar sempre vestimentas de coloração clara. “Os mosquitos têm uma preferência por coloração escura, por ser um local de abrigo, onde ele fica escondido. Assim, ele se protegeria de possíveis predadores e mesmo do ser humano”, ressaltou a professora Cecília Kosmann.

Plantas ajudam a repelir os insetos

Verdade! Cultivar plantas pode ser uma boa opção para eliminar os mosquitos de dentro de casa, algumas possuem até propriedades repelentes como a citronela. Mas lembre-se sempre de fazer uma vistoria semanal de 10 minutos para não acumular água parada. “Na verdade, é preciso ter cuidado, porque, se você tem plantas e não cuida devidamente, elas podem virar criadouros para mosquitos”, alertou Kosmann.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)