Beija-flor recebeu R$ 8 milhões da Prefeitura de Maceió, comandada por aliado de Lira

A escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, recebeu R$ 8 milhões da Prefeitura de Maceió, para levar à Marquês de Sapucaí o enredo “Um delírio de Carnaval da Maceió de Rás Gonguila”, que contou a história de Rás Gonguila, figura histórica do Carnaval da capital alagoana. Prefeito da cidade, João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL) é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Os dois marcaram presença na avenida ao lado de outros políticos, entre eles o líder do PP Dr. Luizinho (RJ) e o vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB).

Lira desfilou pela diretoria da escola e cumprimentou Anísio Abrão David, presidente de honra da Beija-Flor que já foi condenado na Justiça por fazer parte da cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

O Jornal Folha de S. Paulo informou que a prefeitura de Maceió sinalizou, em publicação no diário municipal, a intenção de assinar um "termo de fomento" com a Beija-Flor, em 9 de maio do ano passado. Conforme o documento, não seria possível um chamamento público para seleção de entidade para ser patrocinada, "em razão na natureza singular do objeto da parceria", "tendo por objetivo precípuo o fomento ao turismo e à cultura maceioense".

O "termo de fomento" de R$ 8 milhões foi formalizado menos de uma semana depois, no dia 15 do mesmo mês. Segundo o portal da transparência municipal, Maceió já empenhou (etapa que antecede o pagamento) para a escola quatro parcelas de R$ 1,6 milhão, somando R$ 6,4 milhões.

"O investimento da Secretaria teve por objetivo incentivar e fomentar a cultura local, bem como o turismo na capital alagoana", disse a Prefeitura, em nota.

Em agosto de 2023, ainda segunda da Folha de S. Paulo, uma representação foi instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para avaliar "eventual extrapolação de gastos" com o patrocínio direcionado à Beija-Flor. Entre outros pontos, a Corte de Contas questionava se havia verba suficiente no orçamento municipal para o turismo, bem como a diferença de repasse para a escola de samba carioca e para as agremiações de Maceió.

Foram solicitadas explicações a JHC e a íntegra dos processos relacionados ao patrocínio. Pelos dados do TCE, não há nova decisão sobre o processo.

"Hoje, sinto imenso orgulho de prestigiar Maceió brilhando na Sapucaí com o enredo da @beijafloroficial! Este momento histórico não só fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos, mas também nos permite exibir com orgulho nossas raízes ao mundo. Viva o carnaval e celebremos juntos a rica história e cultura de Maceió!", escreveu Arthur Lira, em suas redes sociais, ao compartilhar fotos do desfile.