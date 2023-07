Parlamentares criticam ida de Lira em cruzeiro de Safadão; vídeo

Parlamentares criticaram, durante sessão do Congresso Nacional nesta quarta-feira (12), a ida de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, ao cruzeiro de Wesley Safadão.

'Safadeza demais’, disse o senador Magno Malta (PL-ES).

Para alguns senadores, Lira acelerou a votação da Reforma Tributária para embarcar no m navio uma semana antes do recesso parlamentar.

Arthur Lira foi fotografado a bordo do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, o WS On Board. O parlamentar tira férias após a Câmara concluir a votação da reforma tributária e do projeto que estabelece regra favorável ao governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

A viagem de Arthur Lira gerou incômodo entre os colegas parlamentares. O senador Magno Malta e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) aproveitaram a fala no plenário para condenar a viagem de Lira, realizada antes do recesso parlamentar.

A manifestação dos parlamentares ocorreu, nesta quarta-feira (12), durante sessão do Congresso Nacional que analisa um conjunto de 22 vetos e nove projetos antes das férias parlamentares. Desses, apenas cinco vetos têm consenso para apreciação.

Para Van Hattem e Malta, a proposta da Reforma Tributária foi aprovada sem a devida apreciação, em função das férias do presidente da Casa.

“Faço especial menção aos senadores porque vai ao Senado agora a proposta de reforma tributária aprovada a toque de caixa na semana passada para que o presidente Arthur Lira pudesse estar nesta semana nas Bahamas no cruzeiro de Wesley Safadão”, reclamou Van Hattem.

“É safadeza demais”, disse senador Magno Malta

O senador Magno Malta reiterou as críticas, ao defender que, ao invés de presidir a sessão conjunta, Lira está “dançando forró dentro do cruzeiro de Wesley Safadão”.

“O presidente desta Casa – neste momento tão bem presidida pelo deputado Marcos Pereira – o outro está dançando forró dentro do cruzeiro de Wesley Safadão, dançando forró lá dentro. E enquanto o povo sofre no Brasil, está Lira lá no cruzeiro de Wesley Safadão. É safadeza demais, chega a ser safadão”, afirmou Malta.