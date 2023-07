Arthur Lira acelera tramitação de projetos para entrar de férias e ir a cruzeiro de Wesley Safadão

Parlamentares ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo informaram que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse a líderes partidários ter agendado uma viagem particular com a família para a próxima semana e manifestou a intenção de participar de cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que partirá na segunda-feira (10) da Flórida (EUA). Para que isso ocorra, ele precisa antecipar e ampliar um recesso que, pela lei, o Congresso Nacional não poderia tirar.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol chegou a comentar em suas redes sociais sobre a possível viagem. "Em meio a pautas tão urgentes, a agenda da Câmara dos Deputados está sendo definida pelo cruzeiro do Wesley Safadão que Arthur Lira quer ir. Será que as prioridades de Lira são as mesmas do Brasil? E a pergunta mais importante é: Lira tem servido à Câmara dos Deputados ou tem se servido dela?", escreveu.

No início da semana, Lira anunciou o cancelamento de todas as reuniões na Câmara para que os deputados pudessem concentrar os trabalhos nas discussões e votações da pauta econômica: a reforma tributária (PEC 45/19), o projeto de lei que busca restabelecer regras mais rigorosas nos julgamentos tributários do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf (PL 2384/23) e o arcabouço fiscal (PLP 93/23). O objetivo era votar tudo ao longo desta semana.

O texto-base da reforma tributária já foi aprovado em segundo turno e a votação do Carf e do marco fiscal pode ocorrer nesta sexta-feira (7).

Férias

Pela constituição, deputados e senadores só podem tirar as férias do meio de ano — de 18 a 31 de julho — se Câmara e Senado aprovarem a tempo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não ocorrerá neste mês. Porém, os congressistas já acertaram tirar a folga mesmo assim e com a antecipação promovida por Lira, as férias informais serão maiores, subindo de duas para três semanas.

Vários deputados afirmaram à Folha que, após esta semana, só pretendem voltar a Brasília em agosto, o que mostra que eles já dão como certo que as atividades da Câmara acabam nesta sexta.

Cruzeiro

Congressistas informaram que outro parlamentar que viajará ao exterior na semana que vem é o líder da bancada da União Brasil, Elmar Nascimento (BA), um dos aliados mais próximos de Lira.

Procurada, a assessoria do deputado Arthur Lira não confirmou e nem negou que ele irá para o cruzeiro de Wesley Safadão. Informou apenas que o presidente da Câmara não irá viajar já nesta sexta, conforme relatado reservadamente por alguns parlamentares.

Já Elmar confirmou que irá para os Estados Unidos, mas não deu detalhes. Sobre a ida ao "cruzeiro do Safadão", também não confirmou nem negou o interesse: "Não sei, se me convidarem é capaz de eu ir, eu gosto muito".