Lira cancela reuniões de comissões para votar pauta econômica; reforma tributária é prioridade

Todas as reuniões de comissões - inclusive CPIs - da Câmara dos Deputados foram canceladas para que os deputados possam concentrar os trabalhos nas discussões e votações da pauta econômica. A decisão foi anunciada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que também cancelou as sessões solenes nesta semana. O objetivo é votar a reforma tributária (PEC 45/19), o projeto de lei que busca restabelecer regras mais rigorosas nos julgamentos tributários do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf (PL 2384/23) e o arcabouço fiscal (PLP 93/23).

Em suas redes sociais, Lira informou que o esforço concentrado foi definido neste domingo (2) em reunião com os líderes partidários. “As bancadas e a frentes parlamentares se dedicarão ao debate dessas três pautas para até o final [desta semana] tenhamos aprovado as matérias. É chegada a hora de darmos um salto e aprovarmos uma nova legislação tributária que o Brasil merece. Daremos celeridade na votação dessas matérias fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do País”, escreveu o presidente da Câmara.

O trabalho concentrado começa nesta segunda (3) e vai até sexta-feira (7).