Bebê de 11 meses é morta em Buriticupu; tio suspeito do crime é assassinado pelo pai da criança

Caso ocorreu durante a virada do ano e é investigado pela Polícia Civil do Maranhão

O tio da bebê, Antônio José dos Santos Silva, é suspeito de cometer o crime (Reprodução/ Redes sociais)

Uma bebê de 11 meses foi morta na última quinta-feira (1º), no município de Buriticupu, a 395 quilômetros de São Luís, no Maranhão. O crime ocorreu enquanto a família ainda comemorava a virada do ano, segundo informações da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da criança foi encontrado submerso e oculto sob a vegetação às margens do rio Buritizinho. A vítima apresentava sinais de violência, incluindo uma perfuração no pescoço provocada por arma branca. Testemunhas relataram à polícia que viram o tio da menina, Antônio José dos Santos Silva, apontado como suspeito do crime, saindo do rio com as roupas molhadas antes de o corpo ser localizado.

Após o assassinato da bebê, Antônio José foi morto a golpes de picareta pelo pai da criança, identificado como Nairon Abreu Silva. A PM informou que, ao chegar ao local, encontrou os corpos da bebê e do tio já sem vida. Duas testemunhas foram ouvidas, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Depois de matar o suspeito de assassinar a própria filha, Nairon  fugiu e permanece desaparecido. Equipes da Polícia Militar seguem realizando buscas para localizá-lo, enquanto as investigações do caso estão sob responsabilidade da Polícia Civil do Maranhão.

