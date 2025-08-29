Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Bebê de 1 ano e 10 meses é encontrada morta após desaparecer em área de igarapé em Mojuí dos Campos

A principal suspeita da causa da morte é que ela tenha se afogado.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a bebê que foi encontrada morta. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Uma bebê de 1 ano e 10 meses, identificada como Maria Cecília, foi encontrada morta no final da tarde de quinta-feira (28) em uma área de igarapé situada nas proximidades da comunidade Novo Destino, em Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. As informações preliminares apontam que Maria, supostamente, teria desaparecido sem os pais perceberem.

Segundo o portal O Impacto, imediatamente, as buscas por ela iniciaram as buscas por ela. A principal suspeita da causa da morte é que ela tenha se afogado, ainda conforme O Impacto. Contudo, as circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

