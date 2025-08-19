Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em morte de bebê em Marabá

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, outros suspeitos já foram identificados

O Liberal

A Polícia Civil do Pará prendeu mais um suspeito de participação no atentado que resultou na morte da pequena Ísis Emanuelle, de apenas um ano de idade, ocorrido no último dia 13, na Folha 33, em Marabá, no sudeste paraense. A prisão aconteceu durante uma operação de saturação realizada nesta segunda (18) e terça-feira (19) pela Delegacia de Homicídios de Marabá, com apoio da Core-Carajás, da equipe de Expediente e Plantão da Seccional e da Superintendência do Sudeste do Pará. Na semana passada, um suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia e outro foi preso.

Segundo o site Correio de Carajás, o preso é João Pereira da Silva Neto, conhecido como “Bigode”. Ele foi autuado por violação de domicílio mediante concurso de pessoas, corrupção de menores e resistência. Durante interrogatório, confessou ser integrante da facção criminosa PCC e admitiu envolvimento direto na morte da criança, além de três tentativas de homicídio registradas na mesma noite do atentado, motivadas por disputa entre grupos criminosos.

Além de “Bigode”, a operação também recapturou Watilla Rafael Barbosa de Matos, foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A polícia ainda investiga se ele também teve participação no ataque à residência na Folha 33.

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, a prisão representa mais um avanço na elucidação do caso. “Dando continuidade às diligências à procura dos indivíduos responsáveis pelo atentado na Folha 33, policiais civis identificaram um outro indivíduo também envolvido nesse atentado que estaria escondido no bairro Tiradentes, núcleo São Félix”, explicou ao site Correio de Carajás.

As incursões táticas foram realizadas nos bairros São Félix (Tiradentes) e Nova Marabá (Folha 06). Durante a operação, diversos suspeitos fugiram ao perceber a aproximação policial, mas após intensa busca, os agentes conseguiram efetuar as prisões. Foram apreendidas oito munições de calibre 38, balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

Na noite de 13 de agosto, um grupo de oito criminosos promoveu um ataque a tiros contra uma residência na Folha 33. A bebê Ísis Emanuelle foi atingida e morreu no local, enquanto outras três pessoas ficaram feridas. A motivação do crime seria uma rixa relacionada ao tráfico de drogas. As investigações apontam que o alvo do atentado era o tio da criança, que sobreviveu.

No dia seguinte ao atentado, Wallisson Pinto da Silva, o “Pezão”, apontado como principal envolvido no ataque, foi morto em confronto com a polícia na mesma área. Investigações revelaram ainda que os criminosos planejavam invadir o Hospital Municipal para executar o tio da criança.

O delegado Vinicius Cardoso informou que outros participantes do crime já foram identificados. “Nós trabalhamos com o objetivo de também capturá-los com a maior brevidade possível”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bebê morta dentro de casa em marabá

marabá no sudeste paraense

suspeito preso

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso durante operação em Marabá

A prisão ocorreu após a criança ser internada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) na noite anterior com sinais de violência sexual

19.08.25 23h36

POLÍCIA

Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos

19.08.25 23h10

POLÍCIA

Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em morte de bebê em Marabá

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, outros suspeitos já foram identificados

19.08.25 22h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Suspeito de planejar atentado contra servidor público é preso com drogas em Belém

O homem teria envolvimento com facção criminosa e estaria planejando um atentado contra a vida de um servidor público

30.07.25 21h51

POLÍCIA

Operação que investiga sequestro de empresário de Ananindeua prende 7 pessoas

O líder do grupo, segundo a Polícia Civil, estava no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, e foi um dos alvos da ação

10.06.25 12h06

POLÍCIA

Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos

19.08.25 23h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda