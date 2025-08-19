Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em morte de bebê em Marabá

A Polícia Civil do Pará prendeu mais um suspeito de participação no atentado que resultou na morte da pequena Ísis Emanuelle, de apenas um ano de idade, ocorrido no último dia 13, na Folha 33, em Marabá, no sudeste paraense. A prisão aconteceu durante uma operação de saturação realizada nesta segunda (18) e terça-feira (19) pela Delegacia de Homicídios de Marabá, com apoio da Core-Carajás, da equipe de Expediente e Plantão da Seccional e da Superintendência do Sudeste do Pará. Na semana passada, um suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia e outro foi preso.

Segundo o site Correio de Carajás, o preso é João Pereira da Silva Neto, conhecido como “Bigode”. Ele foi autuado por violação de domicílio mediante concurso de pessoas, corrupção de menores e resistência. Durante interrogatório, confessou ser integrante da facção criminosa PCC e admitiu envolvimento direto na morte da criança, além de três tentativas de homicídio registradas na mesma noite do atentado, motivadas por disputa entre grupos criminosos.

Além de “Bigode”, a operação também recapturou Watilla Rafael Barbosa de Matos, foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A polícia ainda investiga se ele também teve participação no ataque à residência na Folha 33.

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, a prisão representa mais um avanço na elucidação do caso. “Dando continuidade às diligências à procura dos indivíduos responsáveis pelo atentado na Folha 33, policiais civis identificaram um outro indivíduo também envolvido nesse atentado que estaria escondido no bairro Tiradentes, núcleo São Félix”, explicou ao site Correio de Carajás.

As incursões táticas foram realizadas nos bairros São Félix (Tiradentes) e Nova Marabá (Folha 06). Durante a operação, diversos suspeitos fugiram ao perceber a aproximação policial, mas após intensa busca, os agentes conseguiram efetuar as prisões. Foram apreendidas oito munições de calibre 38, balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

Na noite de 13 de agosto, um grupo de oito criminosos promoveu um ataque a tiros contra uma residência na Folha 33. A bebê Ísis Emanuelle foi atingida e morreu no local, enquanto outras três pessoas ficaram feridas. A motivação do crime seria uma rixa relacionada ao tráfico de drogas. As investigações apontam que o alvo do atentado era o tio da criança, que sobreviveu.

No dia seguinte ao atentado, Wallisson Pinto da Silva, o “Pezão”, apontado como principal envolvido no ataque, foi morto em confronto com a polícia na mesma área. Investigações revelaram ainda que os criminosos planejavam invadir o Hospital Municipal para executar o tio da criança.

O delegado Vinicius Cardoso informou que outros participantes do crime já foram identificados. “Nós trabalhamos com o objetivo de também capturá-los com a maior brevidade possível”, afirmou.