Barracão da Grande Rio tem princípio de incêndio na manhã desta quarta (11)

Um princípio de incêndio atingiu o barracão da Acadêmicos do Grande Rio na manhã desta quarta-feira (11), na Cidade do Samba, na Região Portuária do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

As chamas foram controladas por equipes que atuam na área e por brigadistas da própria escola. Por volta das 11h30, o fogo já havia sido completamente contido.

De acordo com a assessoria da Grande Rio, o incidente não causou danos aos carros alegóricos nem às fantasias e estruturas que estão sendo preparadas para o desfile.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi atendida rapidamente. A atuação das equipes evitou que o fogo se espalhasse pelo galpão.

A Cidade do Samba concentra os barracões das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, onde são produzidas alegorias e fantasias para o Carnaval. Neste ano, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”.

Os desfiles competitivos do Rio Carnaval 2026 acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A apuração está prevista para a Quarta-feira de Cinzas, no dia 18. As seis primeiras colocadas retornam ao Sambódromo no tradicional Sábado das Campeãs, marcado para 21 de fevereiro.