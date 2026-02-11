Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Barracão da Grande Rio tem princípio de incêndio na manhã desta quarta (11)

Chamas foram controladas por bombeiros e escola informou que não houve danos às alegorias

Hannah Franco

Um princípio de incêndio atingiu o barracão da Acadêmicos do Grande Rio na manhã desta quarta-feira (11), na Cidade do Samba, na Região Portuária do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

As chamas foram controladas por equipes que atuam na área e por brigadistas da própria escola. Por volta das 11h30, o fogo já havia sido completamente contido.

VEJA MAIS

image Alane Dias usa figurino em homenagem ao barracão da Grande Rio no último ensaio técnico
Paraense não se deixou abalar pelo temporal e recebeu elogios do público e nas redes sociais

image VÍDEO: Alane Dias usa look feito com cola quente em ensaio da Grande Rio
Musa da Acadêmicos do Grande Rio apostou em figurino conceitual inspirado no Manguebeat durante ensaio em Duque de Caxias

De acordo com a assessoria da Grande Rio, o incidente não causou danos aos carros alegóricos nem às fantasias e estruturas que estão sendo preparadas para o desfile.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi atendida rapidamente. A atuação das equipes evitou que o fogo se espalhasse pelo galpão.

A Cidade do Samba concentra os barracões das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, onde são produzidas alegorias e fantasias para o Carnaval. Neste ano, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”.

Os desfiles competitivos do Rio Carnaval 2026 acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A apuração está prevista para a Quarta-feira de Cinzas, no dia 18. As seis primeiras colocadas retornam ao Sambódromo no tradicional Sábado das Campeãs, marcado para 21 de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

grande rio

incêndio

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Quem é a mãe presa por armazenar vídeos de pedofilia feitos por piloto da Latam

Suspeita foi presa em flagrante após Polícia Civil de São Paulo encontrar conteúdo de pornografia infantil em celular

11.02.26 10h01

Prisão

Líder religioso é preso no DF suspeito de estupro de vulnerável e outros crimes

Investigações apontam que os fatos teriam ocorrido entre maio de 2024 e junho de 2025

11.02.26 9h50

BRASIL

Brasileiro vai à guerra na Ucrânia em busca de adrenalina, perde 28 kg e diz ter 'trauma'

Segundo o ex-combatente, a decisão de se alistar como voluntário foi tomada de forma impulsiva e para realizar sonho

11.02.26 10h27

desvantagem

Rosas de Ouro começa Carnaval 2026 com perda de pontos; entenda

Escola não entregou pasta de jurados no prazo e começará a apuração com desconto de 0,5 ponto

11.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda