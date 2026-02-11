Brasileiro vai à guerra na Ucrânia em busca de adrenalina, perde 28 kg e diz ter 'trauma'

O que começou como uma busca por "adrenalina" e propósito de realização de um sonho, terminou em fome, medo constante e traumas difíceis de apagar.

O baiano Redney Miranda, que decidiu deixar o país para lutar na Guerra da Ucrânia, retornou ao Brasil após quase seis meses no front relatando perdas físicas e emocionais profundas.

Segundo o relato, a decisão de se alistar como voluntário foi tomada de forma impulsiva. A ideia inicial era permanecer por poucas semanas, mas a realidade do conflito impôs uma rotina marcada por bombardeios, escassez de alimentos que o fez perder 28 quilos e tensão permanente nas trincheiras.

Durante o período na zona de guerra, ele afirma que enfrentou dias sem alimentação adequada. Em vários momentos, a única opção era rações militares limitadas ou tempero de macarrão instantâneo. Ao retornar ao Brasil, estava quase 30 quilos mais magro do que quando embarcou.

Brasileiro presenciou morte de 17 colegas

Em um dos ataques inimigos, Redney ficou ferido por estilhaços de granada e chegou a ficar temporariamente com um lado do corpo paralisado. Ele presenciou, no total, a morte de 17 colegas.

O retorno ao Brasil, porém, esteve longe de ser tranquilo. O ex-combatente relata que, ao decidir deixar a linha de frente, enfrentou resistência e chegou a ser perseguido por integrantes das próprias forças com as quais atuava.

De volta ao Brasil, ele tenta retomar a rotina ao lado da família, mas admite que a experiência deixou traumas. Barulhos altos, por exemplo, ainda provocam sobressaltos. A readaptação tem sido gradual, especialmente no convívio com a filha pequena, que acompanhava parte da rotina do pai por chamadas de vídeo.

