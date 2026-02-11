Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Líder religioso é preso no DF suspeito de estupro de vulnerável e outros crimes

Investigações apontam que os fatos teriam ocorrido entre maio de 2024 e junho de 2025

O Liberal
fonte

Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi (Reprodução/Vinícius Schmidt/Metrópoles)

Um líder religioso de 37 anos foi preso na terça-feira (10), em Sobradinho II, no Distrito Federal, suspeito de estupro de vulnerável e investigado por outros quatro supostos casos de violência sexual. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, estava foragido desde agosto do ano passado. Ele foi localizado por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em um condomínio residencial da região. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado escondido em um dos cômodos da residência.

De acordo com a corporação, os policiais receberam informações sobre o possível paradeiro do investigado. Ao chegarem ao endereço, duas mulheres atenderam os militares. Ainda conforme a PM, o homem teria tentado fugir pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido. Ele foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

VEJA MAIS 

image Polícia apreende Mercedes de piloto de avião suspeito de manter rede de abuso sexual infantil
O piloto usava documentos falsos para conseguir levar crianças e adolescentes a motéis.

image Suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 4 anos é preso em Itaituba
A ocorrência foi registrada no bairro da Paz

O que é investigado

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o líder religioso é investigado sob suspeita de dopar, estuprar, coagir e ameaçar ao menos quatro mulheres e uma adolescente, com idades entre 17 e 30 anos. As denunciantes frequentavam um terreiro de umbanda localizado em Sobradinho.

As investigações apontam que os fatos teriam ocorrido entre maio de 2024 e junho de 2025. De acordo com a PCDF, o suspeito se valeria da posição de liderança espiritual para estabelecer vínculo de confiança com as frequentadoras do espaço religioso.

Em um dos casos apurados, uma adolescente de 17 anos relatou à polícia que, após consumir bebidas oferecidas pelo investigado, acordava com dores e sangramentos. Ela afirmou que, em determinada ocasião, despertou durante a madrugada e encontrou o suspeito sem roupa ao seu lado. Conforme o depoimento, ele teria tentado impedir que ela gritasse e feito ameaças para que não revelasse o ocorrido.

A polícia também apura relatos de que o investigado mencionava supostas incorporações espirituais para justificar as relações sexuais, alegando que seriam orientações de entidades religiosas.

Em outro depoimento, uma mulher afirmou que procurou o terreiro em busca de apoio espiritual e que, após alguns meses, passou a receber mensagens do líder religioso. Segundo o relato, ela teria sido coagida a manter relações sexuais e ameaçada. A denunciante informou ainda que precisou mudar de cidade e trocar de número de telefone.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão

abuso sexual

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

CARNAVAL

Musa de Carnaval desiste de desfile após complicações por uso de caneta emagrecedora

Izadora Morais, da Colorado do Brás, foi internada com suspeita de embolia e alterações no fígado

11.02.26 22h20

BRASIL

Quem é a jovem encontrada morta em Minas Gerais? Saiba mais sobre Vanessa Oliveira

A estudante de Psicologia morava em Pará de Minas e tinha 23 anos

11.02.26 21h48

eita!

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master

Caberá ao presidente do STF decidir se Toffoli continuará como relator da investigação do Master

11.02.26 22h16

NUDE FALSO

Mais de 20 jovens têm nudes falsos feitos por IA vazados na internet; alunos de escola são suspeitos

Os adolescentes teriam retirado roupas de fotos das estudantes por aplicativo e vazado as imagens em grupos de whatsapp

03.11.23 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda