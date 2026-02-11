Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Rosas de Ouro começa Carnaval 2026 com perda de pontos; entenda

Escola não entregou pasta de jurados no prazo e começará a apuração com desconto de 0,5 ponto

Hannah Franco
fonte

Atual campeã do Carnaval de SP é punida antes do desfile (Reprodução/TV Globo)

A Sociedade Rosas de Ouro, atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, começará a disputa de 2026 em desvantagem. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) confirmou a perda de 0,5 ponto na pontuação final da escola por descumprimento de uma exigência prevista no regulamento.

Segundo a entidade, a agremiação não entregou a pasta de jurados dentro do prazo estabelecido. O material deveria ter sido protocolado até as 23h59 da última segunda-feira (9). Mesmo com uma prorrogação concedida até as 14h de terça-feira (10), a documentação não foi apresentada.

VEJA MAIS

image Carnaval 2026: ocupação em hotéis do Pará está em 85%, diz sindicato
Setor hoteleiro aponta que turistas buscam economia e preferem dividir casas em destinos como Salinas. Alter do Chão lidera procura com 95% de ocupação.

image Carnaval, beijo e contato: veja dicas para curtir a folia sem correr riscos de doenças
Nesta época, a incidência de casos de várias doenças costuma aumentar devido ao período prolongado de folia

Por que a Rosas de Ouro perdeu pontos?

Diante da não entrega, a Liga-SP aplicou diretamente a penalidade já prevista nas regras do Carnaval paulistano. Com isso, não houve necessidade de convocar uma reunião entre os presidentes das 14 escolas do Grupo Especial, possibilidade que chegou a ser cogitada inicialmente.

Em nota divulgada, a entidade informou que, como a irregularidade foi mantida mesmo após a prorrogação, a punição foi aplicada automaticamente.

A apuração oficial do Carnaval está marcada para o dia 17 de fevereiro. A Rosas de Ouro já iniciará a contagem com o desconto de 0,5 ponto na nota final.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sociedade rosas de ouro

carnaval 2026
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Quem é a mãe presa por armazenar vídeos de pedofilia feitos por piloto da Latam

Suspeita foi presa em flagrante após Polícia Civil de São Paulo encontrar conteúdo de pornografia infantil em celular

11.02.26 10h01

Prisão

Líder religioso é preso no DF suspeito de estupro de vulnerável e outros crimes

Investigações apontam que os fatos teriam ocorrido entre maio de 2024 e junho de 2025

11.02.26 9h50

BRASIL

Brasileiro vai à guerra na Ucrânia em busca de adrenalina, perde 28 kg e diz ter 'trauma'

Segundo o ex-combatente, a decisão de se alistar como voluntário foi tomada de forma impulsiva e para realizar sonho

11.02.26 10h27

desvantagem

Rosas de Ouro começa Carnaval 2026 com perda de pontos; entenda

Escola não entregou pasta de jurados no prazo e começará a apuração com desconto de 0,5 ponto

11.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda