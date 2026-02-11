Rosas de Ouro começa Carnaval 2026 com perda de pontos; entenda

A Sociedade Rosas de Ouro, atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, começará a disputa de 2026 em desvantagem. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) confirmou a perda de 0,5 ponto na pontuação final da escola por descumprimento de uma exigência prevista no regulamento.

Segundo a entidade, a agremiação não entregou a pasta de jurados dentro do prazo estabelecido. O material deveria ter sido protocolado até as 23h59 da última segunda-feira (9). Mesmo com uma prorrogação concedida até as 14h de terça-feira (10), a documentação não foi apresentada.

Por que a Rosas de Ouro perdeu pontos?

Diante da não entrega, a Liga-SP aplicou diretamente a penalidade já prevista nas regras do Carnaval paulistano. Com isso, não houve necessidade de convocar uma reunião entre os presidentes das 14 escolas do Grupo Especial, possibilidade que chegou a ser cogitada inicialmente.

Em nota divulgada, a entidade informou que, como a irregularidade foi mantida mesmo após a prorrogação, a punição foi aplicada automaticamente.

A apuração oficial do Carnaval está marcada para o dia 17 de fevereiro. A Rosas de Ouro já iniciará a contagem com o desconto de 0,5 ponto na nota final.