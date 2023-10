Avós pulam do 4º andar de prédio após criança atear fogo em sofá

Na tarde deste sábado (14), uma dois moradores se jogaram de um apartamento que fica no quarto andar de um prédio para escapar de um incêndio. As quedas foram amortecidas por colchões colocados por vizinhos embaixo da janela.

No apartamento, moram um casal e a neta deles, de 11 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), durante o dia, a menina teria discutido com os avós e, em seguida, teria ateado fogo em um sofá.

A criança conseguiu sair do apartamento e desceu pelas escadas. O fogo se espalhou rapidamente. Com isso, o casal, que estava no quarto, precisou pular da janela e contou com o apoio dos vizinhos. Veja:

VEJA MAIS

Em imagens que circularam nas redes sociais também é possível ver um policial militar ajudando os moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estiveram no condomínio que fica localizado em Patos de Minas, Minas Gerais. A Polícia Civil e a Defesa Civil também foram chamadas e estiveram no local do incêndio.

A avó da menina foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) com dores nas pernas e no peito. Ela, que teria inalado fumaça, segue em observação. Já o homem que pulou em seguida não precisou ir ao hospital.