Menino de nove anos morre após se queimar em brincadeira com álcool

Um menino de nove anos de idade morreu ao ter metade do corpo queimado após brincar com álcool, na quarta-feira (16), em Eunápolis, na Costa do Descobrimento (BA). A criança sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau enquanto brincava com um amigo no quintal de casa. Não há informações se o segundo garoto teve ferimentos. As informações são do Metrópoles.

De acordo com uma vizinha, o menino brincava com um amigo no quintal da residência, quando jogou álcool em uma fogueira de papel, e o fogo o atingiu.

A criança ainda foi socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.