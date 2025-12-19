Avião cai durante pouso no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte
Aeroporto teve operações suspensas por pouco mais de uma hora
Um avião de pequeno porte sofreu um acidente durante o pouso no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (19). Segundo a Motiva, concessionária responsável pelo terminal, sete ocupantes estavam a bordo, mas não houve feridos.
O episódio provocou a interrupção temporária das operações aéreas em um dos aeroportos mais movimentados do país para a aviação executiva. Conforme a administração, pousos e decolagens ficaram suspensos entre 12h38 e 13h51, até a liberação total da pista.
Pista foi liberada após remoção da aeronave
Em comunicado oficial, a Motiva informou que o avião foi retirado da pista seguindo protocolos autorizados pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa). Após a remoção, o aeroporto retomou normalmente as atividades.
“A aeronave foi removida em procedimento devidamente autorizado pelo Seripa, e a pista de pousos e decolagens já foi liberada”, destacou a concessionária.
Possível falha no trem de pouso é investigada
As causas do tombamento ainda estão sendo apuradas. De forma preliminar, a concessionária apontou que a aeronave apresentou falha durante o pouso. Imagens registradas pelo Globocop da TV Globo, no momento do acidente, mostram um possível problema no trem de pouso, o que teria levado o avião a tombar lateralmente logo após tocar o solo.
Aeronave é um bimotor King Air C90
O avião envolvido no incidente é um bimotor modelo King Air C90, de prefixo PR-SJL. A aeronave decolou às 11h20, permaneceu cerca de 1 hora e 12 minutos no ar e sobrevoou a região de Pará de Minas (MG) antes de retornar a Belo Horizonte.
De acordo com a Motiva, o avião está com situação regular junto aos órgãos de aviação civil.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
