Piloto da Latam é preso em Congonhas, suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes

Segundo a polícia, o piloto tem 60 anos e há ao menos oito participa do esquema de pornografia infantil e estupro de vulnerável

Redação O Liberal com informações da AE

Um piloto de 60 anos da Latam foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta segunda-feira (9). Ele é suspeito de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão ocorreu na manhã de hoje, durante os procedimentos de embarque do voo LA3900, com destino ao Rio de Janeiro. A polícia informou que o homem participa do esquema de pornografia infantil e estupro de vulnerável há, pelo menos, oito anos.

O piloto teria "comprado" três meninas de 10, 12 e 14 anos, netas de uma mulher de 55 anos. Esta mulher também foi presa durante a operação policial realizada nesta manhã.

Investigação e Outras Prisões

Além das duas prisões, a polícia cumpre oito mandados de busca e apreensão contra outros quatro investigados. As ações estão sendo realizadas na capital paulista e em Guararema, na região metropolitana de São Paulo.

O inquérito policial teve início em outubro de 2025. Desde então, três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, foram identificadas, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

Os crimes investigados incluem estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente. Também são apurados uso de documento falso e produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil.

Atuação Coordenada da Rede Criminosa

A investigação aponta que os envolvidos integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os criminosos.

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de novas prisões, bem como a identificação de outras vítimas do esquema criminoso.

Em nota, a Latam informou que abriu uma apuração interna. A empresa afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O voo LA3900 operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

EXPLORAÇÃO SEXUAL/CRIANÇAS/PILOTO/LATAM/PRISÃO
