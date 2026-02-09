Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Banco Master: PF acessa celular de Daniel Vorcaro após quebra de criptografia

Segundo a investigação, Vorcaro se recusou a fornecer a senha do celular durante depoimento à PF

O Liberal
fonte

Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação)

A Polícia Federal conseguiu acessar os dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após submeter o aparelho a uma ferramenta de quebra de criptografia. As informações extraídas estão em fase de compilação e deverão ser encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a investigação, Vorcaro se recusou a fornecer a senha de um iPhone de última geração durante depoimento à PF. O aparelho contava ainda com uma camada adicional de proteção, o que levou a força policial a recorrer a softwares especializados, capazes de romper criptografias avançadas e recuperar dados apagados.

A PF adquiriu recentemente novas ferramentas tecnológicas voltadas ao acesso a dispositivos eletrônicos com sistemas de segurança mais complexos. O material obtido no celular do banqueiro deve integrar os autos de investigações que apuram possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master.

O ministro Dias Toffoli, do STF, deve autorizar o compartilhamento dos dados com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS. Vorcaro está convocado a prestar depoimento ao colegiado no dia 19, após o feriado de carnaval. A defesa informou que pretende restringir o escopo das respostas do empresário.

Além de eventuais irregularidades na condução do Banco Master, a Polícia Federal também investiga se o banqueiro teria pressionado autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira.

Com informações da CNN

