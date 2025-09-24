Cineasta morto em queda de avião dirigiu documentário sobre acidente aéreo da Chapecoense

A queda de uma aeronave de pequeno porte deixou quatro pessoas mortas na noite desta terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, que fica localizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas do acidente estavam o piloto Marcelo Pereira de Barros, o passageiro Rubens Crispim Jr, o arquiteto chinês Kongjian Yu e o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz.

Até o momento, ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o acidente aéreo no Pantanal, apenas que a aeronave teria pegado fogo ao encostar no solo. Além do arquiteto chinês Kongjian Yu, que é considerado uma referência mundial em urbanismo, a queda do avião também matou o cineasta Luiz Ferraz, que já reuniu diversas contribuições importantes para o cinema brasileiro.

Documentário sobre acidente aéreo da Chapecoense

Ao longo de sua vida, o cineasta Luiz Fernando Ferraz colecionou diversas produções cinematográficas premiadas e a principal delas foi o documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia (4×48′)", da WBD/HBO, em parceria com a Pacha Films. O longa-metragem fez sucesso, chegou a ser indicado ao Emmy Internacional e buscou retratar fielmente o acidente aéreo que matou jogadores e treinadores da Chapecoense, no dia 29 de novembro de 2016.

Além do filme indicado ao Emmy Internacional, Luiz também atuou na direção do documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol”, em coprodução com a Globo Filmes, e na série “Tesouros do Tapajós”, que foi gravada especialmente na floresta Amazônica. O cineasta Ferraz ainda trabalhou na obra "To Win or To Win" sobre o Al Nassr FC, que é o time atual do astro português Cristiano Ronaldo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)