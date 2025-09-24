Queda de avião no Pantanal mata famoso arquiteto Kongjian Yu e cineasta brasileiro

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, e deixou quatro mortos. Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial em urbanismo, e o cineasta brasileiro Luiz Ferraz. O grupo estava na região para a gravação de um documentário sobre cidades-esponja, conceito criado por Yu.

O arquiteto, professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, projetou obras em mais de 70 cidades e atuava como consultor do governo chinês. Formado pela Universidade Florestal de Beijing, tinha doutorado pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como o criador das chamadas cidades-esponja, modelo de urbanismo que busca reter grandes volumes de água nas áreas urbanas.

Outros dois mortos no acidente

Além de Kongjian Yu e Luiz Ferraz, morreram no acidente o piloto e dono da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, e Rubens Crispim Jr.. As causas da queda ainda serão investigadas pelas autoridades.

Cineasta tinha carreira voltada a documentários

Luiz Ferraz trabalhava desde 2007 na Olé Produções, com foco em documentários e projetos de não-ficção. Ele também dirigia produções em parceria com diferentes empresas do setor audiovisual. Seus trabalhos recentes incluem a série “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, indicada ao Emmy Internacional, e a série “To Win or To Win”, sobre o clube saudita Al Nassr FC.