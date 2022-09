Apresentador entrega faixa de miss campeã para candidata errada e modelo desabafa: ‘Indignada’; veja

A influenciadora e modelo Ana Lívia Diniz, de 23 anos, vivenciou um momento constrangedor após ter sido anunciada como campeã em um concurso e, segundos depois, ter a faixa de vencedora retirada de seu corpo por causa de um erro do apresentador do evento. O caso ocorreu no Miss Goiás 2022, no último fim de semana. Nas redes sociais, a moça desabafou sobre a situação.

VEJA MAIS

O vídeo do anúncio errado do apresentador foi divulgado nas redes sociais e viralizou imediatamente. Em menos de um dia, a postagem já ultrapa 1 milhão de visualizações. Após a repercussão, Ana Lívia Diniz, que representava o município de Santa Helena, repudiou a situação e pediu mais responsabilidade dos organizadores do concurso.

“Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante para quem se dedicou tanto, rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar”, disse a modelo Ana Lívia Diniz

Na legenda do vídeo, a modelo escreveu “Miss Universo Colômbia, eu te entendo agora”, fazendo referência ao caso semelhante que ocorreu em 2015, durante o Miss Universo. Na ocasião, o apresentador Steve Harvey anunciou a candidata errada como a vencedora. A modelo colombiana Ariadna Gutiérrez foi coroada e recebeu a faixa de campeã. Minutos depois, Harvey admitiu a falha e coroa e faixa foram passadas para Pia Wurtzbach, representante das Filipinas.

Em entrevista ao portal Terra, Ana Lívia Diniz explicou que os problemas com o evento começaram ainda nos bastidores. ”Passamos por muita falta de educação no concurso, quando eu ou uma das meninas pedia alguma informação, éramos tratadas com grosseria”, desabafou.

Segundo a miss, o erro na premiação foi o estopim diante de tudo o que já vinha acontecendo, fazendo com que a modelo se sentisse envergonhada com o que aconteceu. “Nessa franquia não entro nunca mais”, disse.

Até o momento, a franquia responsável pela organização e o apresentador do evento não se pronunciaram sobre o caso.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)