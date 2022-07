Miss Bumbum Rio Grande do Sul é demitida após título; a modelo também atuava como caminhoneira

A modelo e caminhoneira Juli Figueiró, vencedora do concurso Miss Bumbum no Rio Grande do Sul, foi demitida do seu trabalho após a conquista do título. Ela trabalhava para algumas transportadoras, mas conta que frequentemente sofria pressão por conta de suas roupas, e o Miss Bumbum foi a “gota d’água”.

Em entrevista para o portal Istoé, a modelo explica a situação que já sofria pressão anteriormente pelas vestimentas que usava: “Já rolava [antes] uma pressão por roupas justas. Eu usava calça legging, por exemplo, para dirigir mais confortável, mas o pessoal da empresa sempre me advertia. Eles pediam para trocar de roupa para entrar na empresa e carregar o caminhão”, contou Juli.

Além disso, ela disse que até mesmo quando usava calças jeans sofria reprimendas. As pressões eram diárias, mas a necessidade de trabalhar fez com que a mulher se mantivesse no trabalho. “O Miss Bumbum foi a gota d’água, me desligaram por isso”, lamenta Juli.

E não era só na empresa que a modelo sofreu com comentários desconfortáveis. Na estrada, os problemas também aconteciam, inclusive por parte de mulheres: “As pessoas se incomodam com o meu jeito de vestir. Mulheres já me abordaram na estrada para falar que não tenho vergonha na cara, que quero me exibir para os homens e que estou no caminhão só para mostrar meu bumbum. Me chamavam de ridícula”, relatou a caminhoneira.

Ela contou para o portal que já pensou em deixar de seguir com a profissão, mas hoje em dia não liga mais. Agora, longe das pressões e da empresa, a modelo busca focar na competição nacional. Terceira mais votada no concurso de Miss Bumbum Brasil, ela disputará a final. “Entrei para ganhar e vou surpreender os jurados”, afirma.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)