Professora é demitida após chefes verem perfil picante em site adulto

A professora Sarah Seales, que atende por Sarah Juree nas mídias sociais, criticou duramente um site de notícias local de Indiana, EUA, depois que expôs como ela complementava o salário de professora. O estrago estava feito, e Sarah acabou demitida da escola. As informações são do DailyStar.

De acordo com o Real News Michiana, o ex-empregador de Sarah rescindiu seu contrato em 27 de junho devido a suas fotos "colocando a reputação da empresa em risco".

VEJA MAIS

O meio de comunicação cita a carta brutal dizendo: “Essas fotos representam um risco real e imediato de danos à reputação ou negócios da STARBASE Indiana, Inc., incluindo a perda de escolas, doadores, parceiros comunitários e nosso contrato para operar com a Guarda Nacional do Estado”.

Agora sem o emprego de professora, ela concentra o trabalho nas redes sociais, buscando mais assinantes que queiram acesso às suas fotos.