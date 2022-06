Acusada de 'distrair alunos', professora com corpo escultural desabafa e comove a web

A professora de artes conhecida no Instagram como “toyboxdollz” utilizou sua rede social para falar sobre o preconceito sofrido por conta dos pais de seus alunos. O caso aconteceu na cidade de Pennsauken Township, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos e repercutiu mundialmente no início do mês de Junho.

A professora de artes iniciou o texto falando sobre sua história com as professoras que teve durante a infância e que a ajudaram a se descobrir como artista. “Quando minha ansiedade estava alta, consegui escapar dos grandes grupos e ter uma saída. A senhora Kennedy me deixava sair de certas aulas e ir pintar com ela”, iniciou a moça.

“O trabalho de um professor é ensinar’’, destaca a educadora.

De acordo com a jovem, sua relação com seus professores sempre foi muito respeitosa. Ela relata na postagem que sempre encontrou apoio em seus educadores e que, quando criança, era uma aluna que precisava de compreensão extra e sempre foi ouvida e acolhida. A artista diz que seu objetivo é fazer o mesmo com as crianças de sua turma da pré-escola.

‘’O que as pessoas não sabem é o impacto real que temos na vida dessas crianças. Esses professores me guiaram, me deram conforto, uma fuga, atenção e compreensão reais. Eu amei esses professores de uma forma que eles nunca vão compreender’’, disse.

A professora diz que ela, assim como os outros docentes da escola, são amigos das crianças e as pessoas que darão apoio e incentivo durante o período em que os pequenos estarão fora de casa. “Sou muito grata por ter tido professores tão incríveis me orientando. Meu caminho é fazer o mesmo pelos meus alunos”

Entenda como a professora foi alvo das acusações

No início do mês, a professora que se identifica como “toyboxdollz” relatou em sua conta no Instagram que os pais de seus alunos comunicaram à direção que ela não deveria continuar a dar aulas para as crianças, devido sua aparência física. Na carta enviada às autoridades do estabelecimento, os responsáveis diziam que a educadora distraía os alunos com o seu corpo ‘exuberante’ e, por isso, não estava de acordo com a imagem que uma professora deveria passar.

Os pais que assinaram o documento apontaram a exposição da educadora em sua conta no instagram como uma possível prova de que a moça não poderia trabalhar na instituição. Para eles, o comportamento dela era incompatível com o trabalho de uma professora.

As leis trabalhistas de Nova Jersey não permitem que um profissional seja demitido por sua aparência física, portanto a escola em questão não levou adiante o pedido dos pais, mesmo sendo muito pressionada.

Após o desabafo sobre a situação em seu trabalho, a professora começou a receber apoio dos internautas e o seu número de seguidores disparou no Instagram, onde a artista já soma mais de 740 mil seguidores. A moça conta que, diferente do que os pais de seus alunos julgam, usa as redes para compartilhar a rotina em sala de aula e ensinar as crianças a construírem uma relação de autoaceitação, como ela criou durante sua infância na escola, com ajuda dos professores.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)