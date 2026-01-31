Após raio em manifestação de Nikolas Ferreira, vereadora cobra Lula por para-raios no DF

Uma vereadora de Maringá, no Paraná, afirmou que vai oficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para cobrar providências após pessoas serem atingidas por um raio durante uma manifestação política na Praça do Cruzeiro, em Brasília. A parlamentar defende a instalação de para-raios no local.

O episódio ocorreu no dia 25 de janeiro, durante um ato organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que marcou o encerramento da Caminhada da Liberdade, percurso de mais de 250 quilômetros entre Minas Gerais e a capital federal. A mobilização reuniu apoiadores do parlamentar e defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

VEJA MAIS

A vereadora Giselli Bianchini (PP) afirmou que o espaço não pode permanecer exposto a riscos previsíveis durante eventos com grande concentração de pessoas. Segundo ela, a ocorrência poderia ter tido consequências mais graves. “Foi um grande milagre o que aconteceu”, declarou. A parlamentar também criticou reações que classificou como deboche em relação às vítimas.

Atendimentos médicos

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), 89 pessoas foram atendidas durante a ocorrência. A maioria apresentava quadro de hipotermia, e 47 vítimas precisaram ser levadas para unidades de saúde.

Ainda segundo os bombeiros, 11 pessoas demandaram cuidados médicos mais intensivos em razão da descarga elétrica. Dados do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) apontam que 27 pessoas deram entrada no Hospital de Base do DF e outras 14 foram atendidas no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Não houve registro de mortes.