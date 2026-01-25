Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Raio atinge caminhada de Nikolas Ferreira em Brasília e 24 pessoas precisam ser socorridas

Algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O Liberal
fonte

Raio atinge manifestantes da direita em ato, em Brasília (João Biage | O Povo)

Um raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promove uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília neste domingo, 25, e algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e movimento "Acorda, Brasil".

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promove com apoiadores, que durante a semana andaram a pé de Paracatu (MG) até Brasília.

Conforme informações divulgadas pelo jornal Correio Braziliense, pelo menos 24 pessoas precisaram de atendimento imediato, sendo 13 delas com estados de saúde não divulgados por razões legais. O deputado ainda não estava no local. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de raios e ventos intensos para Brasília neste domingo.

VEJA MAIS

image Palácio do Planalto instala grades contra marcha de Nikolas Ferreira

image Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas Ferreira
A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

image PRF envia ofício a Nikolas sobre caminhada na BR-040
A corporação passou a adotar providências para preservar a segurança dos manifestantes e dos demais usuários da rodovia, mencionando risco de acidentes.

Segundo o órgão meteorológico, a capital federal pode registrar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h), além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bolsonaro

prisão

Nikolas Ferreira

marcha

ato

raio

feridos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Acidente

Raio atinge caminhada de Nikolas Ferreira em Brasília e 24 pessoas precisam ser socorridas

Algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

25.01.26 14h58

Palácio do Planalto instala grades contra marcha de Nikolas Ferreira

25.01.26 7h23

DEBATE

Projeto reacende debate sobre pagamento no delivery por aplicativo em Belém

Texto que cria a figura do “trabalhador plataformizado” divide entregadores, empresários e Congresso ao propor nova taxa mínima por corrida.

25.01.26 7h00

POLÍTICA

PGR se manifesta contra soltura de Filipe Martins, preso por trama golpista

Filipe Martins foi preso provisoriamente no último dia 2 de janeiro, quando cumpria regime domiciliar após ser condenado a 21 anos de prisão

24.01.26 18h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda