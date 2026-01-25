Raio atinge caminhada de Nikolas Ferreira em Brasília e 24 pessoas precisam ser socorridas

Um raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promove uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília neste domingo, 25, e algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e movimento "Acorda, Brasil".

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promove com apoiadores, que durante a semana andaram a pé de Paracatu (MG) até Brasília.

Conforme informações divulgadas pelo jornal Correio Braziliense, pelo menos 24 pessoas precisaram de atendimento imediato, sendo 13 delas com estados de saúde não divulgados por razões legais. O deputado ainda não estava no local. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de raios e ventos intensos para Brasília neste domingo.

Segundo o órgão meteorológico, a capital federal pode registrar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h), além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.