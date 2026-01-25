Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Palácio do Planalto instala grades contra marcha de Nikolas Ferreira

Estadão Conteúdo

O Palácio do Planalto instalou, no sábado, 24, grades de proteção ao redor do prédio para reforçar a segurança. A medida foi adotada diante da manifestação comandada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - uma caminhada que deve chegar neste domingo (25) em Brasília.

O ato foi organizado pelo parlamentar, com a previsão de percorrer cerca de 240 quilômetros, em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

"O GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança", diz nota divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

A marcha teve início com baixa adesão, mas ganhou força ao longo da semana passada e passou a mobilizar apoiadores nas redes sociais, dias após o bolsonarismo ser cobrado por falta de engajamento em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na sexta-feira, 23, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou um ofício ao gabinete de Nikolas informando que passou a adotar providências para preservar a segurança dos manifestantes e dos demais usuários da rodovia. Segundo a equipe do parlamentar, o contato não trouxe determinações formais, tendo caráter preventivo e colaborativo.

Também na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a remoção imediata de acampamentos e a proibição de acesso e permanência de manifestantes nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde está custodiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado também autorizou a prisão em flagrante de pessoas que resistirem à ordem.

A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou risco à segurança do sistema prisional e alertou para a possibilidade de repetição de atos semelhantes aos registrados antes dos ataques golpistas de 8 de Janeiro. Segundo a PGR, após a transferência de Bolsonaro para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), conhecido como "Papudinha", grupos passaram a se concentrar em frente ao local, com barracas, faixas pedindo anistia e liberdade ao ex-presidente, além da divulgação de vídeos nas redes sociais.

Na decisão, Moraes afirmou que os direitos de reunião e livre manifestação não são absolutos e não podem ser exercidos de forma abusiva. "Os direitos de reunião e livre manifestação são relativos e não podem ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais", escreveu.

Trompetista

O trompetista Fabiano Leitão, conhecido nas redes sociais como "TromPetista", apelido que faz referência à sua militância no Partido dos Trabalhadores (PT), provocou os manifestantes que percorrem a BR-040. Em vídeo publicado na sexta-feira, Fabiano aparece tocando um berrante enquanto o grupo passa pela rodovia. Na legenda, escreveu: "Cuidado! Tem gado solto na pista".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bolsonaro

prisão

Nikolas Ferreira

marcha

Palácio

Planalto

grades

consolida
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Palácio do Planalto instala grades contra marcha de Nikolas Ferreira

25.01.26 7h23

DEBATE

Projeto reacende debate sobre pagamento no delivery por aplicativo em Belém

Texto que cria a figura do “trabalhador plataformizado” divide entregadores, empresários e Congresso ao propor nova taxa mínima por corrida.

25.01.26 7h00

POLÍTICA

PGR se manifesta contra soltura de Filipe Martins, preso por trama golpista

Filipe Martins foi preso provisoriamente no último dia 2 de janeiro, quando cumpria regime domiciliar após ser condenado a 21 anos de prisão

24.01.26 18h52

LIBERAL ENTREVISTA

Pedofilia: Arnaldo Jordy critica 'sequestro' do orçamento público para combate ao crime no Pará

Ex-deputado afirma que emendas parlamentares sem transparência retiram verbas que poderiam equipar conselhos tutelares e centros de apoio

24.01.26 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda