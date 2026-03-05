Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

O deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT) confirmou, em entrevista ao Grupo Liberal nesta terça-feira (3), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), que foi escolhido pelo diretório estadual do partido para compor, como candidato a vice-governador, uma eventual chapa encabeçada pela atual vice-governadora Hana Ghassan nas eleições de 2026.

O parlamentar afirmou que a definição foi aprovada por ampla maioria dentro do PT e destacou que a consolidação da aliança com o MDB dependerá do cenário nacional. Ele também avaliou o início do ano legislativo, apresentou as principais pautas do mandato e comentou o momento político do partido no Estado.

Deputado Dirceu Ten Caten durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Ivan Duarte)

“A Assembleia tem cumprido um papel muito importante”

Em ano eleitoral, Ten Caten avalia que a Alepa mantém o ritmo de trabalho e a parceria com o Executivo estadual. No terceiro mandato, ele afirma que a Casa tem sido fundamental na aprovação de políticas públicas.

“Eu acho que a Assembleia, independentemente do ano eleitoral, ela tem cumprido um papel muito importante pro Estado do Pará. Eu estou aqui no terceiro mandato. Vou pra 12 anos aqui no Parlamento. E vejo que a Assembleia tem sido extremamente parceira, principalmente do Poder Executivo, para implementar as principais políticas públicas que transformam a vida das pessoas”, afirmou.

Segundo ele, mesmo com o calendário eleitoral, a produtividade não deve cair.

“Mesmo no ano eleitoral, o nosso presidente não diminuiu aqui o nosso ritmo de trabalho, a nossa produtividade. A gente espera que mesmo com as eleições, a gente possa dar os resultados que a população espera da gente.”

Juventude, combate ao feminicídio e direitos trabalhistas

Entre as prioridades do mandato em 2026, o deputado destaca a implementação do Estatuto Estadual das Juventudes, aprovado no fim do ano passado, e a divulgação de uma versão resumida do texto.

(Foto: Ivan Duarte)

“Eu aprovei um projeto muito importante no final do ano passado, que foi o Estatuto Estadual e o Sistema Estadual das Juventudes no Estado do Pará. (...) Eu estou elaborando esse Estatuto de Bolso, pra gente poder fazer um trabalho com as juventudes, um trabalho nas escolas, pra que esses jovens possam conhecer e se apropriar mais dos seus direitos”, disse.

Outra iniciativa citada foi o projeto “Não Se Omita”, voltado ao enfrentamento do feminicídio.

“Estamos perto do 8 de março, então é um projeto que tem na sua essência a conscientização por parte da iniciativa privada e do poder público dentro dos seus espaços de trabalho, campanhas publicitárias, pra que de fato a gente diminua o feminicídio aqui no Estado do Pará”, declarou.

Ten Caten também afirmou que acompanha a luta de diversas categorias por planos de cargos e carreiras e defende avanços ainda neste ano.

Atuação nas comissões e estudos sobre o sistema de Justiça

Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Alepa, o deputado integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a Comissão de Fiscalização Orçamentária e Financeira, além das comissões de Agricultura e de Educação.

Ele também preside uma comissão temporária de estudos voltada à “Emancipação e Descolonização do Sistema de Justiça na Amazônia”.

(Foto: Ivan Duarte)

“Então o trabalho que eu estou fazendo com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Justiça do Trabalho, com vários parlamentares aqui, pra gente dar um maior protagonismo pro sistema de justiça no Pará que é pouco assistido”, explicou.

De acordo com o parlamentar, o grupo deve apresentar, em até 90 dias, um relatório com diagnóstico e propostas concretas para fortalecer a estrutura judicial no Estado.

Momento do PT no Pará

Ao analisar o cenário partidário, Ten Caten afirmou que o PT vive um momento positivo no Pará, destacando a parceria com o governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Somos o partido que governa o Brasil e a gente fica feliz em ver as políticas públicas voltarem a chegar no Estado do Pará”, disse.

Ele citou investimentos relacionados à realização da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), além de programas federais como o “Minha Casa, Minha Vida”, o “Mais Especialistas”, o “Farmácia Popular” e o “Bolsa Família”.

“Então eu vejo que o Partido dos Trabalhadores é um partido que está vivendo esse momento, de ajudar na reconstrução do país (...) Acho que a gente está muito bem posicionado politicamente e consequentemente nós vamos ter um resultado eleitoral em torno disso também”, afirmou.

(Foto: Ivan Duarte)

Nome definido para compor chapa com Hana

Sobre a possibilidade de ser vice em uma chapa liderada por Hana Ghassan, Ten Caten confirmou que o nome dele foi deliberado oficialmente pelo diretório estadual do partido.

“Na verdade o meu nome foi deliberado no final do ano passado pelo diretório do partido. (...) E a gente conseguiu por uma vitória, salvo engano, de 70 a 13, pelos votos dos membros do diretório, ter essa deliberação”, relatou.

Segundo ele, a resolução estabelece como estratégia a reeleição do presidente Lula e a manutenção de alianças estaduais dentro do bloco de apoio ao governo federal.

(Foto: Ivan Duarte)

“Então hoje o nosso nome é um nome respaldado e apresentado oficialmente pelo PT para compor essa chapa este ano na condição de vice. Apoiado, deliberado pelo partido, de forma democrática”, declarou.

O deputado ponderou, no entanto, que a consolidação da chapa dependerá do alinhamento nacional entre PT e MDB.

“Tudo indica que sim, o relacionamento é muito bom, só que a política é conjuntural. (...) Mas o cenário que nós temos hoje é esse cenário, um cenário muito bem construído até então, muito sólido, e que eu particularmente acho que vai se concretizar. Vamos trabalhar para isso”, concluiu.