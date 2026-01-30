Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF

Estadão Conteúdo

A mulher atingida por um raio durante uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nesta sexta-feira, 30, após permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, em Brasília.

O raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo, 25. Algumas pessoas ficaram desacordadas e 89 precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, 47 pessoas foram hospitalizadas e 11 precisaram de cuidados médicos maiores.

Segundo nota divulgada pela unidade de saúde, Maria Eli Silva estava hospitalizada desde o dia 26 de janeiro e apresentou evolução clínica satisfatória ao longo do período de internação.

De acordo com o hospital, a paciente foi acompanhada de forma contínua por uma equipe multidisciplinar, o que contribuiu para a estabilização do quadro clínico. Após a realização de exames complementares e a continuidade do plano terapêutico, os médicos autorizaram a alta hospitalar.

Os deputados bolsonaristas Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) visitaram, nesta quarta, 28, a mulher e um outro ferido pelo raio na manifestação. Em meio a risadas, afirmaram que o acidente "energizou o povo".

Os deputados aparecem em vídeos e fotos publicados no Instagram ao lado de feridos, deitados em macas do hospital Santa Marta celebrando a recuperação dos manifestantes. Nos vídeos, os feridos falaram por chamada de vídeo com Nikolas. Ela disse que "faria tudo de novo".

Política
