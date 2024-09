Usuários inundam o X com memes após a plataforma voltar a funcionar pelo celular; veja

Os usuários do X, anteriormente conhecido como Twitter, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (18) ao conseguirem acessar o aplicativo normalmente após 18 dias de bloqueio. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o funcionamento da plataforma no Brasil, muitos internautas enfrentaram dificuldades para acessar o serviço.

Ainda não há confirmação se o X já foi liberado pela Justiça, mas na plataforma, alguns usuários comemoraram o fato da rede social ter voltado a funcionar pelos smartphones. O assunto, inclusive, já se tornou o mais comentado na rede social, ocupando o primeiro lugar nos trending topics. Por enquanto, apenas o aplicativo está funcionando, em algumas operadoras.

Além disso, a tão aguardada volta da rede social gerou uma onda de memes na plataforma. Confira:

