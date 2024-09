X voltou? antigo Twitter pode ser acessado pelo celular no Brasil

O aplicativo da plataforma X, antigo Twitter, voltou a ser liberado para alguns usuários do Brasil na manhã desta quarta-feira (18.09). A rede social estava suspensa desde o último dia 31 de agosto em todo território brasileiro após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter ordenado a suspensão da rede social devido a violações judiciais da plataforma, de propriedade do bilionário Elon Musk.

Ainda não há confirmação se o X já foi liberado pela Justiça, mas na plataforma, alguns usuários comemoraram o fato da rede social ter voltado a funcionar em seus aparelhos. O assunto, inclusive, já se tornou o mais comentado na rede social, ocupando o primeiro lugar nos trending topics. Por enquanto, apenas o aplicativo está funcionando, em algumas operadoras.

As empresas do bilionário Elon Musk quitaram uma dívida de R$ 18,35 milhões da rede social com a Justiça. Por isso, elas puderam voltar a movimentar contas e ativos financeiros no País. No entanto, não havia garantia do retorno da rede social, uma vez que outras ordens foram descumpridas.