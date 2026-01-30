Capa Jornal Amazônia
Após divulgação do listão, estudante de 17 anos comemora aprovação em Nutrição na UFPA

Estudante de Barcarena comemora vaga na Universidade Federal do Pará e inicia trajetória como caloura

Ana Laura Carvalho
fonte

Após divulgação do listão, estudante de 17 anos comemora aprovação em Nutrição na UFPA (Ana Laura Carvalho/O Liberal)

A ansiedade pela divulgação do listão deu lugar à comemoração para Ana Gabriele Araújo, de 17 anos, que agora integra a lista de aprovados da Universidade Federal do Pará (UFPA). A estudante garantiu uma vaga no curso de Nutrição e inicia, oficialmente, sua trajetória como caloura da universidade.

No dia da divulgação do resultado, Ana Gabriele estava em Barcarena, na casa do pai. Ao ver uma publicação da UFPA informando que o listão seria divulgado nesta sexta-feira (30), ela decidiu seguir para Belém para acompanhar o momento. A confirmação da aprovação chegou por meio da Rádio Liberal, que anunciou os nomes dos novos estudantes.

Segundo a caloura, a aprovação já era esperada, resultado da dedicação aos estudos e da preparação ao longo do último período. Ana Gabriele agradeceu o apoio da família, dos amigos e do Colégio Equipe, onde se preparou para alcançar a vaga na universidade federal.

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.


