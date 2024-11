Menino rebate crítica do pai e dá sermão: ‘Você bebe pra caraca e quer falar de mim?’

O vídeo de um menino rebatendo as críticas do pai viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o pai criticando o filho, em tom de brincadeira, porque o garoto estava comendo o tira gosto dele. Porém, o menino não ficou calado. “Você bebe pra caraca e quer falar de mim?”, respondeu a criança, que é filha da influenciadora Thay Machado.

“Tem 16 cervejas pra você beber ali, então, fica quieto, porque você toda hora bebe. Acaba uma, pega outra”, continuou o menino.

Em uma publicação nas redes sociais, o pai da criança, Bruno Dionizio, comentou sobre a situação. “Senhoras e senhores… Eu sou o Pai do Lorenzo… Esse vídeo é uma brincadeira em família… Em um momento de descontração nosso…Sempre brinco com ele dizendo q ele come meu tira gosto todo… Que quando somos convidados para churrasco tenho que pagar a parte dele … Pq ele gosta mto…kkkkkkkkk”, respondeu.