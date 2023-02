Casal é filmado fazendo sexo na sacada de prédio em plena luz do dia; vídeo

Um casal foi flagrado fazendo sexo na sacada do terraço de um prédio nesta sexta-feira (10). Ao que parece, os dois não se incomodam com a possibilidade de ter pessoas assistindo a cena de vai e vem. O caso foi filmado em um prédio da avenida Faria Lima, em São Paulo (SP).

No vídeo é possível perceber que a mulher segue apoiada, de costas para o parceiro, inclinada na área de proteção do edifício, enquanto um homem a penetra por trás. O registro de 49 segundos mostra a despreocupação do casal com uma flagrante. Veja!

Os internautas se divertiram com a ação. Confira os memes:

Fetiche de ser observado durante o sexo

Ter o prazer em fazer sexo em locais públicos ou onde há risco de serem descobertos é conhecido como "voyeurismo". Vale para ambientes como praia, parque ou em locais apropriados enquanto outras pessoas observam, como em casa de swing. Para uns casais é desafiador “sair das normas sociais” ou “experimentar algo novo e excitante”.

No entanto, é importante lembrar que ter relações sexuais em locais públicos é perigoso e pode resultar em acusações criminais. De acordo com o artigo 233 da Constituição, a prática de sexo em público pode ser enquadrada como crime de ato obsceno. A pena para o ato obsceno é de detenção de três meses a um ano, ou multa.