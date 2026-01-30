'Eu passei sem estudar', diz jovem de 17 anos aprovado em Serviço Social na UFPA

A divulgação do listão de aprovados da Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta sexta-feira (30) trouxe muitas histórias. Entre elas, a de Aldo Aires, 17 anos, aprovado no curso de Serviço Social. Ele revelou que conquistou a vaga 'sem estudar'.

Calouro de primeira tentativa, Aldo contou que estudou apenas as disciplinas oferecidas no colégio. "Eu passei sem estudar, eu não fiz curso de pré-ENEM, curso de redação, nem para alguma área específica. Eu só estudei pela escola mesmo", afirmou.

"É o meu primeiro vestibular e eu passei direto assim! É muito legal passar assim, é muito boa essa sensação", comemorou.

Quando perguntado sobre algum segredo para ser aprovado sem cursinho, Aldo explicou: "Eu não estudei pro Enem. Estava na escola e me dediquei. Se a pessoa se empenhar na escola, até que dá pra ter uma vantagem. Minha nota geral foi 600 e pouco, e aí passei direto. É muito bom".