'Eu passei sem estudar', diz jovem de 17 anos aprovado em Serviço Social na UFPA
Aldo Aires, de 17 anos, calouro de escola pública, revela que se preparou apenas com matérias do colégio
A divulgação do listão de aprovados da Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta sexta-feira (30) trouxe muitas histórias. Entre elas, a de Aldo Aires, 17 anos, aprovado no curso de Serviço Social. Ele revelou que conquistou a vaga 'sem estudar'.
Calouro de primeira tentativa, Aldo contou que estudou apenas as disciplinas oferecidas no colégio. "Eu passei sem estudar, eu não fiz curso de pré-ENEM, curso de redação, nem para alguma área específica. Eu só estudei pela escola mesmo", afirmou.
"É o meu primeiro vestibular e eu passei direto assim! É muito legal passar assim, é muito boa essa sensação", comemorou.
Quando perguntado sobre algum segredo para ser aprovado sem cursinho, Aldo explicou: "Eu não estudei pro Enem. Estava na escola e me dediquei. Se a pessoa se empenhar na escola, até que dá pra ter uma vantagem. Minha nota geral foi 600 e pouco, e aí passei direto. É muito bom".
