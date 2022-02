Após caso Monark, Adrilles Jorge é demitido da Jovem Pan ao fazer gesto como saudação nazista

O comentarista Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan depois de fazer um gesto com a mão direita, associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação Alemã que remete ao nazismo, durante participação em um dos programas da emissora na noite desta terça-feira (9). As informações são do G1 Nacional.

No momento, Adrilles comentava o caso do apresentador Monark [que foi demitido do podcast Flow nesta terça-feira (8) após defender no programa a existência de um partido nazista, o que é proibido por lei] quando teve sua participação encerrada e se despediu da atração, fazendo um gesto similar ao de Adolf Hitler.

VEJA MAIS

Ao G1, a assessoria da Joven Pan confirmou a demissão de Adrilles Jorge e enviou o seguinte comunicado: "O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais.

No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido.

Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do Grupo Jovem Pan."

Adrilles Jorge confirmou a demissão nas redes sociais e afirmou que os espectadores 'deturparam' um 'tchau'. "Fui demitido da Jovem Pan. Por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço a Jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que lá conquistei e que em mim confiam e apoiam."

Adrilles Jorge tem 47 anos é escritor, poeta e jornalista. Na Jovem Pan, ele era um dos comentaristas do programa “Morning Show”, além de escreve sobre política, cultura e comportamento.