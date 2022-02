Saúde mental

Um estudo mostrou que ex-pacientes com covid-19 grave, no Brasil, passaram a ter transtornos psiquiátricos.

Crime sob investigação

A Polícia Civil do Pará investiga o furto de um gato em Ananindeua. Um vídeo mostra que o animal foi levado por um homem.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"Qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena”

Foi assim que reagiu, ontem, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ao criticar, em rede social, as declarações do podcaster e influencer Monark, que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, em nome da liberdade de expressão.

BARRA NORTE

Calado

O Comando do 4º Distrito Naval celebrou, ontem, um acordo de cooperação técnica para operacionalizar o aumento de calado na chamada Barra Norte do rio Amazonas, via marítima que também dá acesso ao porto de Santarém, no oeste paraense. O acordo foi firmado entre a Marinha do Brasil e a Cooperativa de Apoio e Logística aos Práticos da ZP1 Ltda (Unipilot), entidade executora de levantamentos hidrográficos, a fim de implantar e operacionalizar os sistemas para determinação dos estudos para a definição do calado máximo operacional para a navegação na Barra Norte.

Navios

A celebração prevê o monitoramento de dados ambientais, bem como a realização de avaliações e testes em prol do transporte e da segurança da navegação na Amazônia. O aumento do calado vai contribuir também para o desenvolvimento da região, já que a Barra Norte do Amazonas poderá receber navios de contêineres com maior capacidade de cargas, otimizando o transporte no Norte do Brasil.

FERROVIAS

Avanços

A notícia que a coluna trouxe sobre a liberação, pelo governo federal, da ferrovia entre os municípios de Barcarena, no nordeste paraense, e Santana do Araguaia, no sul do Estado, publicada em edição do Diário Oficial da União, foi bem recebida por vários setores da economia do Pará, sobretudo o do agronegócio, que se tornará mais competitivo, especialmente no comércio exterior.

Redução

De acordo com o presidente da Associação Comercial do Pará, Clóvis Carneiro, a ligação de Santana do Araguaia a Barcarena - um trecho de 1.370 quilômetros -, reduzirá o frete interno em até 46%, o que é de vital importância para as exportações agrícolas das empresas paraenses.

Competitividade

Carneiro avalia que a redução do frete interno é fundamental para melhorar a relação entre o custo logístico e os preços dos produtos exportados. Hoje, a relação no Brasil é de 26%, enquanto nos EUA, principal concorrente nas exportações agrícolas, é de apenas 9,5%. Porém, o principal comprador de commodities agrícolas é o mesmo, a China, para os dois países, e a distância para Xangai do porto de Los Angeles é de 6.479 milhas náuticas e de Vila do Conde, o porto brasileiro mais próximo do chinês, é de 10.926 milhas náuticas via Canal do Panamá. Só isso faz com que o frete marítimo internacional seja 41% mais barato para os americanos. Além disso, os EUA contam com uma malha ferroviária de 293 mil quilômetros, enquanto a brasileira soma apenas 25 mil quilômetros.

REABILITAÇÃO

Credenciamento

Após anos de luta, os pais de pessoas com deficiência e técnicos integrantes da “Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21” temem perder a vitória obtida junto ao Ministério da Saúde (MS) para a implantação de unidade do Centro Especializado em Reabilitação (CER) no município de Castanhal, no nordeste paraense. Quase três meses após o credenciamento do serviço pelo MS - ocorrido em 25 de novembro do ano passado, inclusive com a inclusão da verba no Orçamento Geral da União deste ano - ainda não foi definido o terreno que vai receber as instalações do centro.

Terreno

Até agora, o que existe é a proposta de um terreno, já cadastrado pela Prefeitura de Castanhal. Mas, o grupo que esteve envolvido no projeto aponta que a área é menor do que a de um outro terreno que chegou a ser cogitado antes do período de cadastro. Pelo projeto, o centro será de nível IV, o que significa ser apto a realizar diagnóstico, avaliação, orientação e estimulação precoce na reabilitação/ habilitação funcional das pessoas com deficiência, para promover sua autonomia.

Luta

O serviço previsto por um CER-IV é apenas um nível abaixo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), que funciona na capital paraense. Com relatos de dificuldades para trazer familiares a Belém, membros do grupo se mobilizaram para encontrar alternativas para ter um centro de porte semelhante para a região. E, então, confirmaram que estava planejado, desde 2009, no Ministério da Saúde, um centro especializado para o município de Castanhal, no nordeste paraense. A partir daí, eles contaram com o apoio de uma equipe técnica e formaram um grupo chamado “Pro-CER”, que auxiliou nas informações para a aprovação do documento, em novembro passado.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação Nacional de Médicos Peritos estima que a paralisação de médicos do Instituto Nacional do Seguro Social, que começou ontem e vai até hoje, deve afetar um total de 50 mil perícias médicas.

► No último dia 31, quando os profissionais também cruzaram os braços em protesto contra o governo, foram afetadas 25 mil perícias.

► A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna obteve, em 2021, mesmo diante de uma segunda onda de covid-19, o seu melhor resultado de cirurgias cardíacas dos últimos anos.

► Foram 1.026 procedimentos realizados no hospital, que é referência em cardiologia pediátrica e adulta no Pará.

► O comandante de preparo da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Sérgio Roberto de Almeida, presidirá, hoje, a cerimônia de troca de comando do 1º Comando Aéreo Regional.

► Quem assumirá o comando será o major-brigadeiro do ar Raimundo Nogueira Lopes Neto. Ele substituirá o major-brigadeiro do ar Maurício de Medeiros, que assumirá a diretoria de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, em São José dos Campos (SP).

► Belém é a primeira cidade da Amazônia a utilizar realidade virtual no ensino de idioma, por meio de metodologia pedagógica desenvolvida pela Aliança Francesa, instituição sem fins lucrativos que atua na difusão do ensino da língua francesa e intercâmbio cultural com o Brasil.

► A experiência é possível a partir do uso de óculos de realidade virtual feitos em miriti, produzidos por uma empresa genuinamente paraense.

► A novidade coloca Belém à frente da tendência futura no ensino.

► A capital paraense será a sede da 45ª Jornada Norte e Nordeste de Anestesiologia.

► O evento faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e reunirá centenas de profissionais em abril deste ano.